9-latka przestraszyła się bezpańskich psów. Potworna śmierć dziewczynki

Tragiczne doniesienia z Turcji, gdzie po 23 dniach walka o życie 9-latki zakończyła się ostatecznie niepowodzeniem tamtejszych lekarzy. Niecały miesiąc temu Mahry Melin Pinar bawiła się beztrosko na podwórku w tureckiej miejscowości Serik (w prowincji Antalya). W pewnym momencie w jej stronę zaczęły biec dwa psy. Choć dziewczynka uwielbiała zwierzęta, przestraszyła się ich i zaczęła gorączkowo uciekać. Niestety, 9-latka w panice wbiegła na jezdnię wprost pod koła rozpędzonej ciężarówki!

- Ona kochała zwierzęta, wyszła na zewnątrz, żeby zrobić domek dla bezpańskich kotów - powiedział tamtejszym mediom zrozpaczony tata zmarłej dziewczynki.

Po zdarzeniu Mahra szybko trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną, czterogodzinną operację, w trakcie której lekarze musieli amputować jej prawą nogę powyżej kolana. Niestety, po 23 dniach walki okazało się, że odniesione przez nią obrażenia są zbyt duże i serce dziewczynki przestało bić...

Dziennik Mirror cytuje tatę zrozpaczonego tatę Mahry. - Dlaczego to nas spotkało? Moja mała córeczka jeszcze przed operacją pytała mnie: "Nie umrę, prawda tatusiu? - miał powiedzieć...

Lokalne media podały, że kierowca ciężarówki to Irfan Yayla, ale nie wiadomo, czy poniesie on jakiekolwiek konsekwencje tego wypadku. Trwa śledztwo mające ustalić, do kogo należały psy, które wystraszyły dziewczynkę i doprowadziły do jej śmierci.