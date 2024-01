95-latka wyszła z trumny tuż przed pogrzebem! "Poszła do kuchni coś zjeść"

95-latka wyszła z trumny po sześciu dniach! Tuż przed pogrzebem dziarska babcia okazała się żywa. Wstała i zaczęła gotować obiad

Doniesienia o tym, że ktoś obudził się na własnym pogrzebie, raz na jakiś czas obiegają świat. Chociaż mamy XXI wiek, lekarzom zdarza się jeszcze popełnić tak koszmarną pomyłkę i uznać za zmarłą osobę, która jak najbardziej żyje. Ta historia z Chin bije jednak wszelkie rekordy w swojej kategorii. Jak pisze Mirror, w pewnej małej chińskiej wiosce sąsiedzi zaniepokoili się ciszą w domu samotnej, sędziwej sąsiadki. Chen Qingwang (60 l.) zapukał do drzwi, a potem ostrożnie wszedł do środka. Jego 95-letnia sąsiadka Li Xiufeng leżała na łóżku nieruchoma. "Nie wstała, więc przyszedłem, żeby ją obudzić. Bez względu na to, jak mocno ją naciskałem i wołałem po imieniu, nie zareagowała. Poczułem, że coś jest nie tak, więc sprawdziłem, czy jest oddech, ale już nie było, choć jej ciało nadal nie było zimne" - mówił mężczyzna, cytowany przez Quirky China.

"Po przebudzeniu poczułam się strasznie głodna i chciałam ugotować coś do jedzenia. Długo naciskałam pokrywę, żeby się wydostać"

Dobroduszni sąsiedzi postanowili urządzić samotnej kobiecie ceremonię pogrzebową. Kupili trumnę, obłożyli ją kwiatami i włożyli do środka 95-latkę. Zgodnie z lokalną tradycją spalili rzeczy osobiste kobiety, a trumnę zostawili w pokoju, tak by wszyscy znajomi mogli przyjść i się pożegnać. Szczęśliwie nie przybili wieka gwoździami, chcąc zrobić to dopiero przed samym pogrzebem. Tak minęło sześć dni. Gdy Chen Qingwang wszedł wtedy do domu sąsiadki, zobaczył, że trumna jest otwarta i pusta. O mało nie zemdlał, gdy usłyszał jakieś dźwięki z kuchni, a gdy tam wszedł, zobaczył "martwą" sąsiadkę, która siedziała na stołku i coś gotowała niby nigdy nic. "Babcia zombie" powiedziała: "Spałam długo. Po przebudzeniu poczułam się strasznie głodna i chciałam ugotować coś do jedzenia. Długo naciskałam pokrywę, żeby się wydostać". Jak dodała, feralnego dnia przewróciła się i uderzyła w głowę, tracąc przytomność na jakiś czas. W szpitalu chińscy medycy orzekli, że doszło do "fałszywej śmierci" - osoba nie oddycha, ale ciało pozostaje ciepłe. Nie mają wątpliwości, że kobieta ocalała dzięki tradycji nakazującej trzymanie trumny w domu przez kilka dni.

i Autor: SHUTTERSTOCK, Quirky China News/REX FEATURES/EAST NEWS

