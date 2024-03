Putin uderzył w Kijów

"Absolutny horror!" Zmasowany atak Rosjan na Kijów. "Przedszkolaki biegną do schronu"

jopl | PAP 11:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co najmniej trzy głośne eksplozje słychać było w poniedziałek przed południem w stolicy Ukrainy, Kijowie. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono kilka sekund później. Władze poinformowały, że obrona powietrzna odpierała rosyjski atak. Ucierpiały co najmniej cztery osoby. "Przedszkolaki biegną do schronów. Gratulacje Putin, oto Twoja wielkość" - napisał na platformie X były ambasador Ukrainy w Austrii Aleksander Szerba. "Absolutny horror" - pisała z kolei Kira Rudik, ukraińska deputowana.