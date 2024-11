Kazali uśpić popularną wiewiórkę. Amerykanie są w szoku

Uśmiercenie udomowionej wiewiórki o imieniu Peanut poruszyło Amerykanami. Nie był to bowiem zwykły gryzoń. Jego właściciel Mark Longo założył mu konta w mediach społecznościowych, a na samym Instagramie wiewiórka miała ponad 600 tysięcy obserwujących. Warto zaznaczyć, że mężczyzna uratował wiewiórkę gdy była mała, a jej matkę rozjechał samochód. Gryzoń był z nim przez 7 lat i świetnie zaadaptował się wśród ludzi, niestety los okazał się dla niego okrutny.

Do Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork wpłynął donos na temat potencjalnego zagrożenia, które może stwarzać dzikie zwierzę. Chodziło o możliwość przenoszenia przez wiewiórkę wścieklizny. Z tego powodu Peanut został odebrany właścicielowi. Podobny los spotkał też należącego do Marka Longo szopa o imieniu Fred. W trakcie interwencji służb doszło do incydentu. Jeden z urzędników stanowych został pogryziony przez Peanuta. Ostatecznie Departament Ochrony Środowiska postanowił uśpić zarówno wiewiórkę, jak i szopa, by sprawdzić, czy nie były one zarażone wścieklizną.

Z tego powodu w USA wybuchła afera. Wiele osób uważa, że reakcja władz stanu Nowy Jork była zdecydowanie przesadzona. Internauci zbierają pieniądze dla Marka Longo, który może wytoczyć proces Departamentowi Ochrony Środowiska. Mężczyzna dodał na Instagramie filmik, na którym we wzruszający sposób żegna się ze swoim pupilem.

- Śniadanie już nigdy nie będzie takie samo bez Ciebie ❤️ Kocham Cię myszko - napisał na Instagramie Mark Longo.

Przeczytaj: Polska modelka z NY podbija muzyczną scenę. Wydała singiel po osobistej tragedii

Śmierć wiewiórki wpłynie na wyniki wyborów prezydenta USA?

Dość nieoczekiwanie śmierć wiewiórki Peanut może wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w USA. Republikanie o zgotowanie gryzoniowi strasznego losu oskarżają Demokratów, ponieważ to przedstawiciele tej drugiej partii rządzą stanem Nowy Jork.

Przypomnijmy, że wybory prezydenta USA odbędą się we wtorek, 5 listopada (część głosów oddano już w systemie korespondencyjnym). Kandydatami z największymi szansami na zwycięstwo są: popierany przez Republikanów były prezydent Donald Trump oraz obecna wiceprezydent Kamala Harris, wspierana przez Demokratów. Ostatnie sondaże faworyzują Trumpa.

Wybory prezydenta USA są pośrednie. To oznacza, że wyborcy w poszczególnych stanach wskazują elektorów, którzy następnie dokonują właściwego wyboru. W Kolegium Elektorów zasiada 538 osób, większość wynosi więc 270. Liczba elektorów przypadających na stan różni się i jest zależna od liczby ludności mieszkającej w danym stanie. Największy wpływ na wybór prezydenta USA ma Kalifornia (54 elektorów). Z kolei najmniejszą reprezentację w Kolegium posiadają: Alaska, Wyoming, Dakota Północna, Dakota Południowa, Delaware i Dystrykt Kolumbii (po 3 głosy).

5-miesięczny chłopiec z podejrzeniem pobicia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto wygra wybory w USA? Donald Trump Kamala Harris

Simpsonowie znów przewidują przyszłość?! Chodzi o wynik wyborów w USA