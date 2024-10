Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Al Pacino wyznał, że podczas pandemii na chwilę umarł i zerknął w zaświaty. Relacja gwiazdora kina o życiu po życiu może rozczarować wielu

Wyznania osób, które przeżyły tak zwane NDE, czyli "near death experience" ("doświadczenie bliskie śmierci"), niezmiennie ciekawią. W końcu każdy chciałby wiedzieć, czy coś jest po tak zwanej drugiej stronie. Zazwyczaj słyszymy powtarzające się opowieści o błogości, świetle na końcu tunelu i niechęci do powrotu na ten świat. Tak wygląda większość relacji na temat śmierci klinicznej. Ale ostatnie badania naukowców wykazały, że pewien dość niewielki odsetek "powracających z zaświatów" ma zgoła inne doświadczenia. Czyżby do tej mniejszości należał także Al Pacino? 84-letni dziś gwiazdor kina dopiero teraz ujawnił, że gdy podczas pandemii Covid-19 zakaził się wirusem, na chwilę umarł i miał okazję zerknąć w zaświaty! Jak wspomina w "The New York Times Magazine", „siedział u siebie w domu i nagle go nie było”. „Nie miałem pulsu. W ciągu kilku minut byli tam — karetka przed moim domem. Miałem około sześciu ratowników medycznych w tym salonie i dwóch lekarzy, a oni mieli na sobie stroje, które wyglądały, jakby byli z kosmosu lub coś w tym stylu”. Co Al Pacino zobaczył, gdy przez chwilę nie żył? Na pewno wielu będzie rozczarowanych życiem po śmierci, przynajmniej tym, które ujrzał słynny aktor. „Nie widziałem białego światła ani nic. Tam nic nie ma” — powiedział. Co dziś myśli o śmierci? Jak twierdzi, jest z nią pogodzony. „Nigdy w życiu o tym nie myślałem. Ale wiecie, jacy są aktorzy: dobrze jest powiedzieć, że kiedyś umarłem. Co to znaczy, gdy już mnie nie ma?”. Pacino dodaje, że nie uważa śmierci za "makabryczną", a za naturalną kolej rzeczy. "Nabierasz innego poglądu na śmierć, gdy się starzejesz. Tak po prostu jest” - stwierdził aktor.

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997). Pacino wiązał się już wcześniej ze znacznie młodszymi partnerkami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z trzema kobietami. Wiosną 2023 roku amerykańskie media podały, że 83-letni wtedy Pacino spodziewa się dziecka z 29-latką. Pogłoski okazały się prawdziwe, test na ojcostwo potwierdził je, a matkę dziecka zidentyfikowano jako producentkę telewizyjną Noor Alfallah, byłą dziewczynę Micka Jaggera (81 l.) i Clinta Eastwooda (94 l.), wyraźnie specjalizującą się w związkach z mocno starszymi od siebie i bardzo sławnymi panami. Poza 16-miesięcznym dziś synem Romanem spłodzonym z Noor Alfallah gwiazdor ma 23-letnie bliźniaki i 34-letnią córkę.

