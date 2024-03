Al Pacino wrócił do kochanki młodszej o 54 lata?! 30-latka znów widziana z gwiazdorem

Co tam się dzieje?!

84-letni Al Pacino wrócił do kochanki młodszej o 54 lata? Znów jest widywany z 30-letnią matką jego 9-miesięcznego dziecka

Ten związek w zeszłym roku zaszokował cały świat. Wiosną 2023 roku amerykańskie media podały, że 83-letni wtedy legendarny aktor Al Pacino spodziewa się dziecka z 29-latką. Potem napięcie tylko rosło. Pogłoski okazały się prawdziwe, a matkę dziecka zidentyfikowano jako producentkę telewizyjną Noor Alfallah, byłą dziewczynę Micka Jaggera (81 l.) i Clinta Eastwooda (94 l.), wyraźnie specjalizującą się w związkach z mocno starszymi od siebie i bardzo sławnymi panami. Al Pacino z jakichś powodów nie dowierzał we własne szczęście i zażądał badań DNA, gdy 9-miesięczny dziś syn Roman przyszedł na świat, a one dowiodły jego ojcostwa. Potem para rozstała się. Czyżby jednak 84-latek i 30-latka znów się zeszli? Para była widziana razem na ulicy w Los Angeles. Udawali się do restauracji. Romantyczna randka czy pogawędki o alimentach?

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997). Pacino wiązał się już wcześniej ze znacznie młodszymi partnerkami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z trzema kobietami. Poza 9-miesięcznym synem Romanem spłodzonym z Noor Alfallah ma 23-letnie bliźniaki i 34-letnią córkę.

Noor Alfallah for Vogue Arabia: “I thought it was cool. I thought, wow, that’s Al Pacino. I went to film school, so I wasn’t dumb about who he was. He’s a very talented and unique person. But I had no intention of thinking like, oh, he is going to be my son’s father one day" pic.twitter.com/s6C9ic5B6G— Pacino's World 👑 (@worldpacino) March 4, 2024

Al Pacino's girlfriend Noor Alfallah, 30, makes bold statement about son's futurehttps://t.co/IscuNi7hXk— HELLO! Canada (@HelloCanada) March 7, 2024

