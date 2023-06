Al Pacino zażądał testu DNA! "Spłodził dziecko 29-latki w wieku 83 lat"

Al Pacino zażądał prenatalnego testu DNA. Wcześniej informowano, że 83-letni gwiazdor spłodził dziecko z 29-latką

Al Pacino (83 l.) już niebawem po raz czwarty zostanie ojcem, a matką dziecka jest 29-letnia Noor Alfallah - poinformował niedawno amerykański portal TMZ. Dziecko ma się urodzić już za miesiąc! Posypały się gratulacje, wielu było jednak zaszokowanych 54-letnią różnicą wielu między partnerami i samym faktem spłodzenia dziecka przez 83-latka. Jak teraz podaje TMZ, zaszokowany był także... sam Pacino. Podobno kiedy Noor Alfallah poinformowała go, że jest w 11 tygodniu ciąży, nabrał wątpliwości w kwestii tego, czy dziecko to na pewno jego sprawka. Zwłaszcza, że podobno aktor ma pewne medyczne problemy, które utrudniają spłodzenie potomka. Zażądał prenatalnego testu DNA! Kobieta wykonała taki test i według TMZ wątpliwości zostały rozwiane. Okazało się, że to właśnie Pacino jest ojcem dziecka. Gwiazdor i producentka telewizyjna zaczęli spotykać się w kwietniu ubiegłego roku. 29-latka już wcześniej słynęła z romansów z bardzo wiekowymi postaciami, w tym z Mickiem Jaggerem i Clintem Eastwoodem. Z kolei Pacino wiązał się ze znacznie młodszymi kobietami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z dwiema kobietami. Ma 22-letnie bliźniaki i 33-letnią córkę.

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997).

