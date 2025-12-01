"Alarm dla Europy"? Jest mowa o Polsce, chodzi o Trumpa i Putina

"El Pais" pisze, że Europa powinna przeciwstawić się planowi pokojowemu Donalda Trumpa i integrować się jeszcze bardziej

28-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dla Ukrainy i Rosji nadal jest omawiany i przerabiany podczas kolejnych rund rozmów z przedstawicielami Kijowa i Moskwy. Po ostatnim spotkaniu z Ukraińcami Amerykanie mówią ostrożnie o kolejnych postępach. Plan zakłada spore ustępstwa wobec Rosji, w tym oddanie reszty Donbasu czy gwarancję porzucenia przez Kijów marzeń o NATO. To budzi protesty znacznej części europejskich polityków, choć wyjątkiem jest Viktor Orban. Teraz hiszpański dziennik "El Pais" w redakcyjnym komentarzu powtarza ostrzeżenia przed Trumpem i słabnącymi więziami Europy z Ameryką. Europa nie może „ślepo powierzać swojego bezpieczeństwa transatlantyckiemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, który dziś jest słabszy niż kiedykolwiek” - czytamy w "El Pais", a fragmenty tekstu cytuje PAP. Działania Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy powinny być traktowane jak alarm dla Europy - pisze hiszpański dziennik.

"Doniesienia o sabotażach i wojnie hybrydowej ze strony Moskwy i jej sojuszników nie powinny pozostać zignorowane"

„Przyjmowanie postawy biernej w sytuacji, gdy próbuje się zmusić naród ukraiński do zaakceptowania niesprawiedliwego pokoju bez żadnych gwarancji, byłoby nie tylko upokarzające, ale także katastrofalne pod względem strategicznym” – uważa redakcja hiszpańskiego dziennika. „Kontynent, który toleruje okaleczenie terytorialne suwerennego kraju przez najeźdźcę, będzie żył w cieniu stałego zagrożenia” – dodaje. W pewnym momencie artykułu zostaje wspomniana Polska. Autor stwierdza, że „doniesienia o sabotażach i wojnie hybrydowej ze strony Moskwy i jej sojuszników nie powinny pozostać zignorowane", przy czym chodzi o doniesienia z Polski oraz krajów bałtyckich. Jakie jest lekarstwo na to wszystko? Zdaniem autora "El Pais" - jedynie jeszcze większa "integracja europejska", przy czym nie jest jasne, czy chodzi mu o wspólne stanowisko wobec wojny na Ukrainie, czy o inne dziedziny życia.

"Trump es un ejemplo de la banalidad del mal llevada al máximo. Pero resulta demasiado atroz, demasiado inverosímil, como para dedicarle una película. Ni siquiera existe la posibilidad de parodiarlo, porque él ya se parodia a sí mismo", dice Costa-Gavras https://t.co/4IruKkEjCf— EL PAÍS (@el_pais) November 30, 2025

