PILNE! Putin o planie pokojowym: "Generalnie zgadzamy się"

Putin odniósł się do planu pokojowego dla Ukrainy, sugerując, że mógłby on stanowić podstawę przyszłych porozumień.

Projekt planu, omawiany przez USA i Ukrainę, ma na celu zakończenie konfliktu.

Wkrótce mają odbyć się kolejne spotkania negocjacyjne, które mają przynieść konkretne rezultaty.

Czy to oznacza przełom w wojnie? Sprawdź, co dalej z propozycją pokoju.

Putin gotowy na pokój?

Rosyjski przywódca, Władimir Putin, skomentował w czwartek, 27 listopada, plan pokojowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Stwierdził, że zarys projektu planu pokojowego omawiany przez USA i Ukrainę mógłby stać się podstawą przyszłego porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie.

"Generalnie zgadzamy się, że może to być podstawa przyszłych porozumień" – powiedział w Biszkeku, dokąd przyleciał na szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, sojuszu obronnego państw byłego Związku Radzieckiego.

Kolejne spotkania negocjacyjne - kiedy?

Również w czwartek w Kijowie szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie planu pokojowego na rzecz zakończenia wojny. "Potwierdzam, że w najbliższym czasie należy oczekiwać spotkania zespołów negocjacyjnych. Jakie są nasze oczekiwania? Nasze oczekiwania to konkretne rezultaty. Konkretne rezultaty po to, by doszło do postępu".

Więcej informacji wkrótce.