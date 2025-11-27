PILNE! Putin o planie pokojowym: "Generalnie zgadzamy się"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-11-27 15:05

Władimir Putin powiedział w czwartek, 27 listopada, że zarys projektu planu pokojowego omawiany przez USA i Ukrainę mógłby stać się podstawą przyszłego porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie.

Przelot samolotu Putina nad Polską. Ostre słowa Sikorskiego komentuje Kreml

i

Autor: EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT/ PAP
  • Putin odniósł się do planu pokojowego dla Ukrainy, sugerując, że mógłby on stanowić podstawę przyszłych porozumień.
  • Projekt planu, omawiany przez USA i Ukrainę, ma na celu zakończenie konfliktu.
  • Wkrótce mają odbyć się kolejne spotkania negocjacyjne, które mają przynieść konkretne rezultaty.
  • Czy to oznacza przełom w wojnie? Sprawdź, co dalej z propozycją pokoju.

Putin gotowy na pokój?

Rosyjski przywódca, Władimir Putin, skomentował w czwartek, 27 listopada, plan pokojowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Stwierdził, że zarys projektu planu pokojowego omawiany przez USA i Ukrainę mógłby stać się podstawą przyszłego porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie.

"Generalnie zgadzamy się, że może to być podstawa przyszłych porozumień" – powiedział w Biszkeku, dokąd przyleciał na szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, sojuszu obronnego państw byłego Związku Radzieckiego.

Kolejne spotkania negocjacyjne - kiedy?

Również w czwartek w Kijowie szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie planu pokojowego na rzecz zakończenia wojny. "Potwierdzam, że w najbliższym czasie należy oczekiwać spotkania zespołów negocjacyjnych. Jakie są nasze oczekiwania? Nasze oczekiwania to konkretne rezultaty. Konkretne rezultaty po to, by doszło do postępu".

Więcej informacji wkrótce.

Tak wygląda TAJNA rezydencja Putina. Nakręcili film. Wodospad, krowy na steki, sam luksus!
12 zdjęć
OLAĆ PUTINA! ROSJI NIENAWIDZĘ! POLACY NIE BOJĄ SIĘ ROSYJSKICH PROWOKACJI! - KOMENTERY  
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE