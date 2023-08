Nawalny znów skazany. Ma spędzić 19 lat w kolonii karnej

Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że wyrok 19 lat pozbawienia wolności to łączna kara za wszystkie dotychczasowe "przestępstwa" jakoby popełnione przez Nawalnego.

Jak powiadomiła Meduza opozycjonista ma trafić do kolonii karnej o specjalnym rygorze, przeznaczonej dla najbardziej niebezpiecznych osadzonych, czyli m.in. recydywistów i osób skazanych na dożywocie.

Nawalny aresztowany w 2021 roku

W styczniu 2021 roku Aleksiej Nawalny został aresztowany po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Jego zdaniem zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne.

W lutym 2021 roku sąd odwiesił wobec Nawalnego dawny wyrok więzienia za rzekome defraudacje finansowe.

W marcu 2022 roku opozycjonista usłyszał jednak kolejny wyrok - dziewięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazę sądu.

Dwa miesiące później Nawalny został oskarżony w następnej sprawie, dotyczącej "tworzenia organizacji ekstremistycznej", natomiast w październiku do listy zarzutów dodano m.in. "promowanie terroryzmu" i "rehabilitację nazizmu".

- Doskonale rozumiem, że podobnie jako wielu innych więźniów politycznych w Rosji odsiaduję wyrok dożywocia; w tym przypadku długość życia dotyczy albo życia mojego, albo życia kremlowskiego reżimu - napisał na Twitterze rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny.

Dlatego - zdaniem Nawalnego - liczba lat w kolonii karnej, formalnie przewidzianych wyrokiem sądu, nie ma znaczenia.

- Treść tego wyroku nie jest dla mnie, lecz dla was. To wy, a nie ja, jesteście zastraszani i pozbawiani woli oporu. Jesteście zmuszani do oddania bez walki swojego kraju, Rosji, bandzie zdrajców, złodziei i łajdaków, którzy zagarnęli władzę. Putin nie może osiągnąć swojego celu. Nie traćcie woli oporu - zaapelował opozycjonista do rosyjskiego społeczeństwa.

Nawalny mówił o torturach

Nawalny wielokrotnie skarżył się na warunki panujące w kolonii karnej, nazywając je wprost torturami. Krytyk Kremla informował, że jest pozbawiany snu, nie otrzymuje opieki medycznej, jest celowo umieszczany w celi z więźniem skazanym za morderstwo, który cierpi na różne choroby i nie przestrzega higieny osobistej, a także nie pozwala mu się na kontakt z obrońcami i krewnymi.

Nawalny przebywa obecnie w kolonii karnej w Mielechowie, około 250 na wschód od Moskwy.