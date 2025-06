Ali Chamenei zniknął! Gdzie jest najwyższy przywódca Iranu?

"The New York Times": Ali Chamenei zniknął. Nie wiadomo, gdzie znajduje się teraz najwyższy przywódca Iranu

Iran przeżywa dramatyczne chwile swojej historii, a tymczasem od tygodnia brak publicznych wystąpień ajatollaha Alego Chameneiego - zauważa "The New York Times", który wcześniej podawał, że przywódca schował się w bunkrze. Jak podkreślają amerykańscy dziennikarze, cała sytuacja niepokoi nie tylko społeczeństwo w Iranie, ale i polityków. Wygląda na to, że nawet współpracownicy ajatollaha mogą nie mieć pewności, co się z nim tak naprawdę dzieje. „Ludzie są bardzo zaniepokojeni o najwyższego przywódcę” – powiedział telewizyjny dziennikarz do urzędnika z biura ajatollaha Alego Chameneiego. „Czy możesz nam powiedzieć, jak się czuje?” - pytał, cytowany przez "NYT". Ale urzędnik, Mehdi Fazaeli, szef biura archiwów Chameneiego, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. „Wszyscy powinniśmy się modlić Ludzie odpowiedzialni za ochronę najwyższego przywódcy dobrze wykonują swoją pracę. Jeśli Bóg pozwoli, nasz naród będzie mógł świętować zwycięstwo obok swojego przywódcy, jeśli Bóg pozwoli” - mówił, nie uspokajając tym nastrojów.

Chamenei zniknął, a jego współpracownicy walczą o władzę? Frakcja proamerykańska podobno wygrywa

Po serii nalotów USA na irańskie obiekty jądrowe i irańskim odwecie w postaci ataku rakietowego na bazę USA w Katarze, Chamenei zniknął z przestrzeni publicznej. Oficjalnie tłumaczono to względami bezpieczeństwa – ma przebywać w bunkrze, unikając kontaktu elektronicznego z obawy przed zamachem. Tymczasem "The New York Times" twierdzi, że w Iranie może mieć teraz miejsce brutalna zakulisowa walka o władzę. Według doniesień czterech wysokich rangą urzędników, w czasie nieobecności Chameneiego różne frakcje polityczne i wojskowe próbują przejąć inicjatywę. Najsilniejsza obecnie wydaje się być grupa umiarkowana, wspierająca prezydenta Masouda Pezeshkiana, który opowiada się za powrotem do negocjacji z USA. Z drugiej strony barykady stoi twardogłowa frakcja pod wodzą Saeeda Jaliliego. Zarzucają prezydentowi zdradę i dezaprobatę wobec nagłego zawieszenia broni oraz ewentualnych rozmów z Waszyngtonem. Foad Izadi, związany z Jalilim, publicznie zakwestionował zdolność prezydenta do rządzenia.

Sonda Czy decyzja USA o ataku na Iran była słuszna? Tak Nie

🇮🇷 IRAN: Ayatollah Ali Khamenei has not been seen publicly or heard from in nearly a week despite the extraordinary crisis that his country has faced.He is likely hiding to prevent being liquidated by Israel. pic.twitter.com/v06ruRqAbY— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) June 26, 2025

Te kraje kiedyś nazywały się inaczej. Czy wiesz jak? Pytanie 1 z 10 Macedonia Północna to kraj który zmienił nazwę w 2019 roku. Jak nazywał się do 2019 roku? Jugosławia Republika Macedonii Jugosłowiańska Republika Macedonii Górna Macedonia Następne pytanie