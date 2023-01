Amputowali dziecku ręce i nogi! Powodem zła diagnoza. Ogromne odszkodowanie

Przez błąd lekarzy amputowano dziecku wszystkie kończyny. Ogromne odszkodowanie od służby zdrowia dla rodziny

Przez błąd lekarzy amputowano dziecku wszystkie kończyny! Do tej szokującej pomyłki medycznej doszło w Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu do szpitala Frimley Park w Surrey trafiła pewna dziewczynka. Dziś brytyjskie media nie podają jej imienia i nazwiska ani nawet wieku, wiadomo tylko, że jest w wieku szkolnym. Dziecko miało bardzo niepokojące objawy - wysoką gorączkę, ból głowy i nóg, wysypkę. Były to ewidentne objawy posocznicy, czyli sepsy, która jest śmiertelnie niebezpieczna. Niestety, medycy, którzy przyjęli dziecko na ostrym dyżurze, zlekceważyli wszystkie te objawy. Dali dziewczynce paracetamol i odesłali ją do domu. Tam jednak stan dziecka się pogorszył. Dziewczynka wróciła na ostry dyżur, a potem na oddział pediatryczny innego szpitala.

Amputacja rąk poniżej łokci i nóg poniżej kolan. 39 milionów funtów za ogromne zaniedbania lekarskie

Tam wyszła na jaw porażająca skala zaniedbań lekarzy, którzy jako pierwsi oglądali małą pacjentkę. Sepsa związana z zapaleniem opon mózgowych rozprzestrzeniała się bardzo szybko i zagrażała życiu dziecka. Nie było innego wyjścia, niż tylko czterokończynowa amputacja - rąk poniżej łokci i nóg poniżej kolan. Rodzice dziewczynki pozwali pierwszy szpital i właśnie wywalczyli ogromne odszkodowanie. Brytyjska służba zdrowia musi zapłacić rodzinie 39 milionów funtów. Część kwoty zostanie wypłacona natychmiast, a część będzie wypłacana do końca życia poszkodowanej dziewczynki. Lekarze, którzy popełnili bład, przyznali się do winy.

A young girl whose limbs were amputated after she was wrongly discharged from Frimley Park Hospital in Surrey has had a settlement of about £39m approved. https://t.co/XlX2OPSFUm— BBC South East (@bbcsoutheast) January 20, 2023

