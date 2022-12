Aniołek Charliego wraca do showbiznesu! Cameron Diaz ma juz dość emerytury

5-latek napisał list do Świętego Mikołaja. Przyczepił kartkę do balonika. Finał tej historii wyciska łzy z oczu!

Cameron Diaz wraca do aktorstwa. Gwiazda wystąpi w produkcji Netflixa

Dziś nieco zapomniana, przed 20-25 laty Cameron Diaz (50 l.) była jedną z największych gwiazd filmu. Znana ze "Sposobu na blondynkę" czy "Aniołków Charliego" aktorka zarabiała miliony i miała miliony fanów. W 2018 roku niespodziewanie ogłosiła, że rzuca aktorstwo. Trzy lata wcześniej wyszła za Benji Maddena, muzyka z Good Charlotte, a w 2019 roku urodziła dziecko. Nie grała w filmach, w zamian za to wraz z mężem zajęła się wychowywaniem córki i... produkcją wina. Gdy Cameron Diaz odchodziła z Hollywood, mówiła tak: "Poczułam pokój w swojej duszy, bo w końcu zadbałam o siebie. Jest wiele energii, która spada na ciebie cały czas, kiedy jesteś widoczna jako aktorka, udzielasz wywiadów i pokazujesz się publicznie. Kiedy robisz film, jesteś ich własnością. Jesteś tam przez 12 godzin dziennie przez całe miesiące i nie masz czasu na cokolwiek innego". Najwyraźniej jednak Cameron Diaz ma już dość emerytury! Postanowiła porzucić życie gospodyni domowej i producentki win, by zatrudnić się w komedii romantycznej Netflixa pod znamiennym tytułem "Back in Acton", czyli "Powrót do gry".

Cameron Diaz. Kariera i życie prywatne

Cameron Diaz zadebiutowała w 1994 roku jako 21-latka u boku Jima Carreya w komedii Maska. Jest też znana z komedii "Mój chłopak się żeni" (1997) i "Sposób na blondynkę" (1998). Potem pokazała się od innej strony w dramacie "Męska gra" i w "Być jak John Malkovich" (1999). Sławę przyniosła jej także rola jednego z "Aniołków Charliego" w filmie z 2000 roku. W 2015 roku wyszła za muzyka Benji Maddena z zespołu Good Charlotte i urodziła mu 3-letnią dziś córkę Raddix.

Cameron Diaz spotted first time on set after retirement for Netflix movie 'Back in Action' with Jamie Foxx#Netflix #CameronDiaz pic.twitter.com/90e1Y6O3We— Rabia Basri (@RabiaBa38669622) December 26, 2022

