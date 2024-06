Arcybiskup wygrał fortunę w kasynie! "Bóg ujawnił mi, jak wygrywać"

Tajemnicze zdarzenia na drodze grozy! Portal do innej rzeczywistości zabija ludzi?!

Arcybiskup z Afryki wygrał w kasynie pełno pieniędzy. Twierdzi, że to Bóg objawił mu metodę wygrywania

Jak wygrać w Lotto? Jak obstawiać w kasynie? Wielu zastanawia się, czy istnieje system do gry w totolotka lub jakieś metody pozwalające wybierać właściwe liczby i wygrywać łatwe pieniądze. Najlepiej byłoby zostać jasnowidzem, ale przecież nawet Krzysztof Jackowski z tego co nam wiadomo nie wygrał jeszcze milionów! Tu potrzeba boskiej interwencji - do takiego wniosku doszedł pewien afrykański duchowny i jak twierdzi, dopiął swego. Arcybiskup Emmanuel Mutumwa, przywódca sekty apostolskiej Johanne Masowe eChishanu w Zimbabwe, opowiedział, że zgarnął w kasynach i zakładach równowartość około stu tysięcy złotych, bo Bóg powiedział mu, jak wygrywać!

„Twierdzą, że ponieważ jestem prorokiem, otrzymuję wizje od Boga na temat zwycięskich liczb"

"Modliłem się o przewodnictwo, a Pan w wizji podał liczby. Czy wykorzystanie tych wygranych do podniesienia na duchu mojego zboru nie jest błogosławieństwem?" - mówi bogobojny arcybiskup, cytowany przez Daily Star. "Bóg działa w tajemniczy sposób. W tym zwycięstwie nie chodziło o szczęście, ale o próbę wiary" - tłumaczy się hierarcha. Ale to wszystko nie skończyło się dobrze. Bo właściciele domów gry w końcu zorientowali się, że duchowny ciągle wygrywa i zakazali mu wstępu do swoich przybytków. „Twierdzą, że ponieważ jestem prorokiem, otrzymuję wizje od Boga na temat zwycięskich liczb. Obawiają się, że zbankrutują, ponieważ zbyt często wygrywam” - żali się arcybiskup. Czy Niebiosa i tym razem interweniują? Pozostaje czekać na rozwój wypadków!

'Prophet' claiming God gave him key to gambling is banned from casino after win https://t.co/zCR0y3oyUS— adrian dan (@adriand66598537) June 22, 2024

