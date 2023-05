Atak dronów na Kreml. Podano nową teorię! Putin chciał ukryć pewną rzecz?

51-latek poszedł do lasu na randkę. Miał być seks, ona go okradła. Na głowie miał rajstopy

Ukraina przypuściła nocny atak dronów na Kreml, ale nikomu z Władimirem Putinem na czele nic się nie stało - taki komunikat Kremla wydany 3 maja zaskoczył świat. Rosja potępiła próbę ataku na swoje terytorium i określiła zdarzenie jako „akt terrorystyczny”. Przedstawiciele Federacji Rosyjskiej dodali, że wojsko unieszkodliwiło drony, zanim dokonały zniszczeń. Rosja przeprowadzi odwet, „kiedy i gdzie uzna to za stosowne” - dodano. Według Kremla drony nadleciały z Ukrainy, ale wielu zaczęło w to powątpiewać, zaś Ukraina do niczego się nie przyznała. Jedna z teorii głosi, że mogło dojść do akcji pod tak zwaną fałszywą flagą, czyli do inscenizacji rosyjskiej, mającej jakiś cel. Tylko jaki? Stworzenie pretekstu do jakichś działań? Tak właśnie było - uważają analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Parady na Dzień Zwycięstwa odwoływane. Pretekstem względy bezpieczeństwa

Według nich Kreml udał atak dronów na Kreml, by mieć pretekst do odwoływania obchodów Dnia Zwycięstwa w wielu rosyjskich miastach. Oficjalnie jako powód odwołania parad z okazji 9 maja podaje się względy bezpieczeństwa, tak naprawdę jednak Władimir Putin chce ukryć fatalny stan swojej armii, który zostałby obnażony, gdyby do parad doszło - uważają eksperci z ISW. Obchody Dnia Zwycięstwa, który przypada już jutro, 9 maja, odwołano już w 21 miastach, w tym na okupowanym Krymie.

NEW: #Russia accused #Ukraine of conducting a drone strike against the #Kremlin on May 3.Russia likely staged this attack in an attempt to bring the war home to a Russian domestic audience & set conditions for a wider societal mobilization.🧵1/7Latest: https://t.co/TLr6LL5vq3 pic.twitter.com/MPiWIjk93C— ISW (@TheStudyofWar) May 3, 2023

