Putin szykuje się na wielki atak? Podano datę, chodzi o 9 maja

Heidi Klum całkiem nago. Zakryła się tylko chińszczyzną. Tak odlicza dni do 50. urodzin

Władimir Putin nakazał zająć Bachmut w ciągu kilku dni. Chce koniecznie zdążyć przed Dniem Zwycięstwa

Zaciekłe walki o Bachmut w Donbasie trwają już od końcówki lata 2022 roku. Ukraińskie siły bronią się, jednak Rosjanie zajęli już znaczną powierzchnię miasta. Zdobycie Bachmutu często przedstawiane jest jako kwestia decydująca o dalszych losach wojny na Ukrainie. Szef Grupy Wagnera mówił nawet, że przejęcie Bachmutu otwiera Rosji drogę na... Warszawę. Pewne jest, że zdobycie tego miasta i wygranie tych zaciekłych walk byłoby ważnym propagandowo sukcesem dla Rosji. Wie o tym dobrze Władimir Putin i dlatego tak bardzo naciska na szybkie przejęcie całkowitej kontroli nad Bachmutem. Jak powiedziała w piątek 5 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, Rosjanie chcą za wszelką cenę zdobyć Bachmut przed 9 maja.

Putin musi się spieszyć. Prigożyn stracił cierpliwość. Chce amunicji, ale jej nie dostaje

Nie dość, że wtedy przypada Dzień Zwycięstwa, jedno z najważniejszych rosyjskich świąt, to jeszcze wspomniany już szef Gruoy Wagnera, czyli Jewgienij Prigożyn, zapowiedział podobno, że wycofa swój oddział najemników, jeśli nie przybędą dostawy amunicji, z którymi jest coraz większy problem. Prigożyn chce do 10 maja opuścić Bachmut ze swoimi ludźmi, jeśli nie dostanie od Putina tego, czego chce. A do tego Ukraina nadal dzielnie się broni. "Nasi wojownicy nie pozwalają wrogowi przerwać (ukraińskich linii) obrony. Ponadto nasze jednostki artylerii zniszczyły magazyny amunicji wagnerowców" - mówi ukraińska wiceminister. Putin nie ma więc szans na realizację swojego planu?

Prigozhin has, for the first time(?) directly accused Putin of failing in the war in Ukraine. In a letter, addressing 'supreme commander' - Putin - he says Wagner will leave Bakhmut on 10 May, blaming Russia's MoD for failures.How will Kremlin respond? https://t.co/NicnbUxJE4 pic.twitter.com/hdnmRxARee— Emma Burrows (@EJ_Burrows) May 5, 2023

QUIZ. Wielkie wojny i ważne bitwy. Tylko ekspert da radę! Pytanie 1 z 30 Kto dowodził Spartanami podczas bitwy pod Termopilami? Temistokles Miltiades Leonidas Dalej