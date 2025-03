Potężny atak Izraela, setki ofiar. "Otworzą się bramy piekieł"

Koniec zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Potężny atak Izraela na Gazę, setki ofiar

Miał być pokój, a Donalda Trump już zdążył podzielić świat swoją dziwną deklaracją odbudowy zniszczonej Strefy Gazy pod postacią kurortu, ale nic z tego nie wyszło. Zawieszenie broni, które obowiązywało między Izraelem a Hamasem od 19 stycznia, odeszło do przeszłości minionej nocy, z 17 na 18 marca. Izrael potężnie zaatakował Strefę Gazy. W sieci pojawiają się zdjęcia i filmy pokazujące ranne i zabite dzieci, nocne eksplozje i kolejne zniszczenia. Według strony palestyńskiej i "Times of Israel" jest co najmniej 310 ofiar i ponad tysiąc rannych. Skala ataku była wielka. Dlaczego na Bliskim Wschodzie znów jest wojna? Izrael tłumaczy, że zdecydował się na atak, gdy Hamas wbrew obietnicom nie uwolnił kolejnych zakładników. "Izrael będzie odtąd działać przeciwko Hamasowi ze zwiększoną siłą militarną" – ogłosił premier Benjamin Netanjahu. Izraelski minister obrony Israel Kac ogłosił, że w Strefie Gazy "otworzą się bramy piekieł", a Hamas zostanie uderzony z siłą, "jakiej nigdy wcześniej nie widział", jak przekazuje Times of Israel.

"Decyzja Netanjahu, by powrócić do wojny, to decyzja o poświęceniu więźniów i wydanie na nich wyroku śmierć"

"Dziś powróciliśmy do walki w Gazie w obliczu odmowy wypuszczenia ostatnich 24 zakładników przez Hamas i pośród jego gróźb skrzywdzenia żołnierzy Sił Obronnych Izraela i izraelskich społeczności (…) Nie przerwiemy walki, dopóki wszyscy zakładnicy nie wrócą do domu, a wszystkie cele wojenne nie zostaną osiągnięte" – dodał minister obrony Izraela. Hamas też grozi: "Decyzja Netanjahu, by powrócić do wojny, to decyzja o poświęceniu więźniów i wydanie na nich wyroku śmierci (…) Wróg nie osiągnie wojną i zniszczeniem tego, czego nie udało mu się osiągnąć poprzez negocjacje" – powiedział członek biura politycznego Hamasu Ezzat al-Riszk, cytowany przez stację CNN.

Wojna w Izraelu i w Strefie Gazy. Co wydarzyło się 7 października? Ile jest ofiar po obu stronach?

7 października rano palestyńscy członkowie Hamasu zaatakowali Izrael tysiącami rakiet, przeniknęli też na jego terytorium. Co najmniej 1200 osób zginęło, tysiące zostały ranne, Hamas wziął też setki zakładników i nie wszystkim udało się przeżyć oraz wrócić do domu. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy" - powiedział wtedy premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział premier w oświadczeniu wideo. Siły Izraela od tamtej pory prowadzą regularną wojnę w Strefie Gazy. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia zginęło tam już ponad 48 tysiące cywilów. 19 stycznia weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, Hamas uwolnił część zakładników. Izrael ponownie zaatakował w nocy z 17 na 18 marca czasu polskiego, przekonując, że Hamas nie uwolnił pozostałych i nie zgadza się na warunki rozejmu. Wcześniej Izrael w ramach nacisku zatrzymał pomoc humanitarną dla Gazy, co wywołało ponowne ataki proirańskich bojówek Huti na Morzu Czerwonym, a w konsekwencji uderzenie USA na Huti w Jemenie. Huti z kolei próbują atakować amerykański lotniskowiec.

Autor:

Sonda Czy wojna na Bliskim Wschodzi stanowi zagrożenie dla Europy? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING 🚨 More strikes hit Gaza. Death toll rises to more than 200, many children among victims. pic.twitter.com/8PfuII3gPR— Muslim (@Muslim) March 18, 2025

This is why Israel is fighting in Gaza. pic.twitter.com/OrGNnLXb42— REAL JEW (@THEREALJEW613) March 18, 2025

BREAKING 🚨 Israel launches strikes across Gaza, killing more than 200 — including children. pic.twitter.com/nJzCLP1FJp— Muslim (@Muslim) March 18, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja zdjęciowa, będzie łatwiej? Pytanie 1 z 10 Jaki warszawski most widzimy na zdjęciu? Świętokrzyski Siekierkowski Gdański Następne pytanie

Raport - Adrian Zandberg - Czy wojna w Izraelu zagraża Polsce? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.