Autobus zjechał z drogi i się przewrócił. Zginęło 7 osób, w tym rodzeństwo

i Autor: WAPT/via AP Autobus zjechał z drogi i się przerwócił. Zginęło 7 osób, w tym rodzeństwo

Wstrząsające ustalenia

W sobotę, 31 sierpnia w stanie Mississippi doszło do koszmarnego wypadku autobusu. Siedem osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych. Autobus zjechał z autostrady i przewrócił się. Do wypadku doszło wczesnym popołudniem w pobliżu Boviny w hrabstwie Warren. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.