Będzie zakaz jedzenia psów! Powstała specjalna ustawa

Koniec z jedzeniem psów. Koreański parlament przegłosował zakaz uboju tych zwierząt na mięso

Jedzenie psiego mięsa w naszym kręgu kulturowym jest dla większości osób nie do przyjęcia. Pies jest uważany za przyjaciela człowieka. Jednak w niektórych państwach azjatyckich psie mięso to popularna potrawa i jedzenie go nie jest żadnym tabu. Ale również tam zachodzą pewne istotne zmiany w tej kwestii. W Korei Południowej jedzenie psów się skończy. Tamtejszy parlament przyjął ustawę, która delegalizuje prowadzenie hodowli psów na mięso, a także sprzedawanie takich produktów. Ponieważ takie potrawy i hodowle nie są w tym kraju rzadkością, nowe przepisy wejdą w życie dopiero po trzyletnim okresie przejściowym. Podczas głosowania nad "specjalną ustawą o zakończeniu hodowli, uboju i dystrybucji psów do celów spożywczych" za jej uchwaleniem opowiedziało się 208 spośród 210 parlamentarzystów, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Wysokie grzywny za zabijanie psów na mięso i prowadzenie hodowli

Jakie kary będą obowiązywały w Korei Południowej za niedostosowanie się do nowych przepisów? Osoby zabijające psy na mięso będą podlegać karze pozbawienia wolności do lat trzech lub grzywnie w wysokości równowartości 90 tys. zł. Osoby prowadzące hodowlę, rozmnażanie i dystrybucję psów na mięso będą podlegać karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub grzywnie w wysokości do 60 tys. zł. Obecnie w Korei Południowej jest około 1150 psich ferm, w których hoduje się 520 tys. psów.

Sonda Czy zjadłbyś psie mięso? Tak Nie

❗️ South Korea's parliament has approved a law banning the consumption of dog meatThe law prohibits the breeding and slaughter of dogs for the purpose of eating their meat. It will take effect after being approved by the Cabinet and signed by South Korean President Yoon Suk… pic.twitter.com/W0UR2okNLr— NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2024

Quiz o psach. Sprawdź, ile wiesz o swoim czworonogu Pytanie 1 z 10 Jaki zmysł jest najważniejszy dla psów? Wzrok Słuch Węch Dalej