Bestialski mord w pociągu! 23-latka z Ukrainy nie miała żadnych szans. Wstrząsające nagranie

Wstrząsające nagranie ukazuje brutalny mord 23-letniej Ukrainki w pociągu

Do zdarzenia doszło w amerykańskim Charlotte

Tragedia wywołała oburzenie i pytania o bezpieczeństwo w transporcie publicznym.

Iryna Zarutska przybyła do USA, uciekając przed wojną na Ukrainie, z nadzieją na nowe życie. Niestety, jej marzenia zostały brutalnie przerwane. - Tragicznie, jej życie zostało przerwane zbyt wcześnie... To nieodwracalna strata dla jej rodziny - napisano na stronie GoFundMe, założonej w celu wsparcia jej bliskich. – Miała złote serce, była zawsze pomocna i wspierająca – wspominała jej bliska znajoma cytowana przez lokalne media.

23-latka została bestialsko zamordowana w wagonie kolejki Lynx Blue Line. Do ataku doszło 22 sierpnia wieczorem. Z danych policji wynika, że około godziny 22 do środka wszedł 34-letni Decarlos Brown Jr. Po kilku minutach do wagonu weszła ofiara, która usiadła przed nim. Pociąg jechał przez około cztery i pół minuty, po czym podejrzany wyciągnął nóż z kieszeni, a następnie wstał i trzykrotnie ugodził ofiarę. - Krew była widoczna na podłodze, gdy sprawca odchodził od ofiary. Kobieta straciła przytomność niedługo po ataku. Na nagraniu wyraźnie widać, że to on jest napastnikiem. Nie widać też żadnej wcześniejszej interakcji między nim a ofiarą – ocenili śledczy.

Po ataku Brown oddalił się od ofiary, przechodząc przez wagon. Inni pasażerowie zaczęli zauważać krew na jego ubraniu. Zdjął wówczas bluzę i trzymał ją w ręku, podczas gdy pasażerowie próbowali pomóc Zarutskiej. Brown opuścił wagon na następnym przystanku, a kilka osób również wysiadło, biegnąc po peronie. Policja szybko zlokalizowała Browna, który został przewieziony do szpitala z raną na ręce, a następnie oskarżony o morderstwo.

Decarlos Brown Jr., znany z licznych przestępstw, został zidentyfikowany jako podejrzany. Mężczyzna był wielokrotnie aresztowany od 2011 r. za kradzieże, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz groźby. W przeszłości spędził pięć lat w więzieniu za rozbój z bronią.

Jak informuje "NY Post", śledztwo w sprawie morderstwa Iryny Zarutskiej jest w toku. Policja nie ujawniła jeszcze szczegółów dotyczących motywu zbrodni. "Brown chciał, aby funkcjonariusze zbadali 'sztuczny' materiał, który rzekomo kontrolował jego ciało" - wynika z dokumentów sądowych. Wcześniej Brown miał problemy z prawem związane z nadużywaniem systemu 911. Zarutska i Brown prawdopodobnie się nie znali.

