Rząd premiera Francji, Francois Bayrou, przegrał w poniedziałek wieczorem w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania. Oznacza to poważny kryzys polityczny i konieczność ustąpienia rządu. Według doniesień medialnych, Bayrou ma złożyć dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona we wtorek rano. Co to oznacza dla Francji i Europy?
Głosowanie nad wotum zaufania było kluczowe dla przyszłości rządu. Wcześniej, podczas debaty, partie opozycyjne - Partia Socjalistyczna i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe - zapowiedziały, że nie udzielą rządowi wotum zaufania.
Przegrana w głosowaniu nad wotum zaufania stawia Francję w trudnej sytuacji politycznej. Prezydent Emmanuel Macron będzie musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego rządu lub rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Stabilność polityczna Francji ma kluczowe znaczenie dla całej Unii Europejskiej.
