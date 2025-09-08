Upadek rządu premiera Bayrou

Głosowanie nad wotum zaufania było kluczowe dla przyszłości rządu. Wcześniej, podczas debaty, partie opozycyjne - Partia Socjalistyczna i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe - zapowiedziały, że nie udzielą rządowi wotum zaufania.

Co dalej z francuską polityką?

Przegrana w głosowaniu nad wotum zaufania stawia Francję w trudnej sytuacji politycznej. Prezydent Emmanuel Macron będzie musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego rządu lub rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Stabilność polityczna Francji ma kluczowe znaczenie dla całej Unii Europejskiej.

