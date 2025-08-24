Wybuch balonu zabił człowieka w sklepie z zabawkami! Służby w akcji, ewakuacja budynku

Tragiczne wieści z Moskwy. W sklepie z zabawkami w centrum miasta doszło do wybuchu balonu z gazem. W wyniku eksplozji jedna osoba zginęła, a co najmniej dwie zostały ranne. Co się stało na placu Łubiańskim?

Wybuch w sklepie z zabawkami w Moskwie

Eksplozja balonu w sklepie z zabawkami! Są ofiary

Jak informuje serwis internetowy Reuters.com, powołując się na rosyjskie media, do wybuchu w sklepie "Detskij Mir" w centrum Moskwy doszło w niedzielę, 24 sierpnia.

„Jedna osoba zmarła, a co najmniej dwie odniosły obrażenia w wyniku eksplozji balonu z gazem, do której doszło w sklepie z zabawkami w centrum Moskwy”

– podaje Reuters.

Nie żyje jedna osoba, ewakuacja budynku

Agencja Moskwa poinformowała, że balon wybuchł na drugim piętrze sklepu z zabawkami na placu Łubiańskim.

Trwa ewakuacja budynku, w którym mieści się również kilka innych sklepów, kino i restauracje. Na miejsce przybyły służby ratunkowe i kilka karetek pogotowia.

Butla z helem przyczyną tragedii?

Przyczyny i okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jak poinformował na Telegramie rosyjski kanał Mash, za eksplozję odpowiada butla z helem. 

