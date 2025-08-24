Spis treści
Eksplozja balonu w sklepie z zabawkami! Są ofiary
Jak informuje serwis internetowy Reuters.com, powołując się na rosyjskie media, do wybuchu w sklepie "Detskij Mir" w centrum Moskwy doszło w niedzielę, 24 sierpnia.
„Jedna osoba zmarła, a co najmniej dwie odniosły obrażenia w wyniku eksplozji balonu z gazem, do której doszło w sklepie z zabawkami w centrum Moskwy”
– podaje Reuters.
Nie żyje jedna osoba, ewakuacja budynku
Agencja Moskwa poinformowała, że balon wybuchł na drugim piętrze sklepu z zabawkami na placu Łubiańskim.
Trwa ewakuacja budynku, w którym mieści się również kilka innych sklepów, kino i restauracje. Na miejsce przybyły służby ratunkowe i kilka karetek pogotowia.
Butla z helem przyczyną tragedii?
Przyczyny i okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jak poinformował na Telegramie rosyjski kanał Mash, za eksplozję odpowiada butla z helem.