Niemowlę porwane z łóżka i utopione w beczce! Szok po wykryciu sprawcy

Mieszkańcy wioski Surajpur w indyjskim stanie Uttar Pradesh są wstrząśnięci dramatycznymi wydarzeniami, do których doszło w ostatnich dniach. Według relacji lokalnych mediów tragedia rozegrała się, gdy dwumiesięczne niemowlę spało w łóżku, a jego rodzice zajęci byli codziennymi obowiązkami. W pewnym momencie dorośli zorientowali się, że maluch zniknął. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Wkrótce dziecko odnaleziono utopione w beczce z wodą. Na miejsce wezwano policję i służby ratunkowe. Niemowlę przewieziono do szpitala, jednak lekarze stwierdzili zgon już w chwili przyjęcia. Ciało trafiło następnie na sekcję zwłok. Wieść o zdarzeniu błyskawicznie rozeszła się po wiosce, wywołując wśród mieszkańców falę oburzenia i strachu. Kto i dlaczego dopuścił się takiego czynu? Dochodzenie ujawniło szokującą prawdę. Okazało się, ze to stado małp porwało niemowlę i utopiło je w beczce. W podobnych okolicznościach trzy lata temu inna rodzina także straciła małe dziecko. Po tragedii mieszkańcy Surajpur domagają się od władz stanowczych kroków wobec problemu agresywnych małp.

Podobne incydenty miały miejsce w Indiach, ale też w Afryce

Do podobnej tragedii doszło rok temu w zachodniej Afryce, w wiosce Bossou na terenie rezerwatu przyrody gór Nimba w Gwinei. To miejsce, w którym chronione i badane są szympansy, ale jednocześnie żyją tam ludzie. Jedna z mieszkanek pracowała w polu przy uprawie manioku. Do pleców miała przywiązane swoje ośmiomiesięczne dziecko. W pewnym momencie przy kobiecie pojawił się szympans. Zerwał dziecko z pleców matki i uciekł z nim do dżungli! Niestety, wkrótce znaleziono ciało ośmiomiesięcznego niemowlęcia. Mieszkańcy Bossou uznali, że to naukowcy i rezerwat są wszystkiemu winni i zdewastowali maczetami ośrodek badaczy instytutu ochrony środowiska, niszcząc dokumentację naukową i sprzęt. Inny incydent wydarzył się w stanie Uttar Pradesh w Indiach, tam, gdzie małpy utopiły dziecko. Małpa dopadła kilkuletniego chłopca pośrodku ulicy i przewróciła go na ziemię Dziecko uciekło, ale zostało ranne i trafiło do szpitala.

