Bez skrupułów zgwałcił 13-latkę. Oburzający wyrok sądu, wprost nie do wiary!

21-letni obecnie Sean Hogg w 2018 r. dokonał napaści seksualnej na 13-letnią dziewczynkę, którą zgwałcił w parku. W poniedziałek sąd w Glasgow skazał go na 270 godzin prac społecznych, kuratelę sądową i wpisanie na trzy lata do rejestru przestępców seksualnych. Werdykt wywołał powszechne oburzenie. Sąd, rezygnując z wymierzenia kary więzienia, kierował się wytycznymi dotyczącymi młodych przestępców, których - zgodnie z dyrektywami Szkockiej Rady ds. Wyroków - należy traktować łagodnie ze względu na... niedojrzałość.

Kontrowersyjne wytyczne dla sędziów

W styczniu zeszłego roku w Szkocji weszły w życie nowe wytyczne dla sędziów, według których osoby poniżej 25. roku życia powinny być traktowane łagodniej przy wydawaniu wyroków. Czemuż to? Jak uzasadniono, młodsze osoby "na ogół będą miały niższy poziom dojrzałości oraz większą zdolność do zmian i resocjalizacji". Wskazano też na badania, z których wynika, że mózg rozwija się do 30. roku życia.

Wytyczne te wziął do siebie sędzia wydający wyrok w sprawie Seana Hogga. W uzasadnieniu przyznał, że gwałt jest jednym z najpoważniejszych przestępstw, a ofiara będzie zmagała się z jego konsekwencjami prawdopodobnie przez długi czas. Dodał przy tym, że gdyby sprawca miał ukończone 25 lat, zostałby skazany na cztery lub pięć lat więzienia. Po chwili stwierdził jednak, że ze względu na wiek sądzonego taki wyrok nie byłby właściwy, gdyż... "nie uważa, by przyczyniło się to do jego resocjalizacji".

J.K. Rowling grzmi

Sandy Brindley, szefowa organizacji Rape Crisis Scotland mocno skrytykowała wyrok sądu. - Jest to niezwykle poważna sprawa i jesteśmy zszokowani, że ten sprawca nie otrzymał kary pozbawienia wolności. Oczywiście rola wymiaru sprawiedliwości powinna polegać na resocjalizacji, ale musi być też jasne, że daje on jakieś poczucie sprawiedliwości ofiarom przestępstw. Po prostu nie widzę, jak ten wyrok może to zapewnić - grzmiała.

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać twórczyni "Harry'ego Pottera". - Progresywna Szkocja 2023, gdzie mężczyzna nie trafia do więzienia za zgwałcenie 13-letniej dziewczynki w parku. Młodym Szkotom skutecznie mówi się, że „pierwszy raz jest za darmo” - napisała na swoim Twitterze.

