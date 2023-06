Bezdomny uratował 25 psów z pożaru! "To bohater". Szokujące wideo

Ośrodek dla zwierząt stanął w płomieniach. Bohaterski bezdomny rzucił się na ratunek. Ocalił 25 psów

Nie każdy bohater nosi pelerynę! To powiedzenie jak ulał pasuje do pewnego mieszkańca Peru, który jeszcze wczoraj był tylko jednym z wielu bezdomnych zamieszkujących ulice La Victoria, a dzisiaj jest znany na całym świecie. Wszystko dzięki niewiarygodnemu nagraniu, które zostało właśnie przebojem internetu. Film nakręcił przypadkowy świadek wydarzeń, do których doszło właśnie w peruwiańskim mieście La Victoria. W jednym z budynków znajdował się tam przytułek dla bezdomnych zwierząt. Mieszkały w nim dziesiątki psów. Niestety, dom stanął z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn w płomieniach. Wielu uciekło, nie przejmując się losem nieszczęsnych czworonogów. Ale nie pewien bezdomny, który zobaczył, co się dzieje i bez wahania rzucił się na ratunek!

Sebastian Arias bohaterem. Na filmie widać, jak ratuje psy z pożaru

Sebastian Arias dostał się do środka płonącego budynku i zaczął ratować z niego psy. Niektóre czworonogi wydostały się na dach i biegały przerażone tuż nad krawędzią. Bezdomny Peruwiańczyk wyłapywał zwierzaki i kolejno ratował je z płomieni. Na dole ludzie wiwatowali i filmowali telefonami całe zdarzenie. Jak podaje między innymi "New York Post" za lokalnymi mediami, tym sposobem Sebastianowi Ariasowi udało się ocalić z płomieni aż 25 piesków! Oby tylko peruwiańskie władze odpowiednio go wynagrodziły i pomogły mu znaleźć dach nad głową - podobnie jak ocalonym z płomieni zwierzakom.

🔥🐶 Homeless Hero to the Rescue! Brave individual saves precious dogs from a fire in Peru.pic.twitter.com/sCpDNa1XOw— Caveman Gamer (@CavemanGamer99) June 20, 2023

Homeless man in Peru rescued 25 dogs trapped on roof next to recycling plant on fire https://t.co/14rKFjtucg— Tina - Psalm 46:10 🇺🇸❤️🤍💙 (@TinaWillard) June 20, 2023

