Biały dym nad Watykanem! Kiedy nowy papież pokaże się światu? "Średnio do godziny"

Biały dym w Watykanie. Wybrano nowego papieża. Kiedy pokaże się światu?

W czwartek 8 maja w Watykanie pojawił się biały dym. Wybrano nowego papieża! Zgodnie z Konstytucją Apostolską Universi Dominici Gregis, wydaną przez Jana Pawła II w 1996 roku, wybór papieża to dopiero początek skomplikowanej procedury. Co musi się stać, zanim nowy biskup Rzymu pojawi się na balkonie?

Nowo wybrany papież musi zaakceptować wybór.

Wybiera imię, którym będzie posługiwał się podczas pontyfikatu.

Udaje się do tzw. Pokoju Łez, gdzie czeka na niego papieska sutanna.

W Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie składają mu hołd.

Kardynał protodiakon ogłasza światu: "Habemus Papam"

Nowy papież udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Tempo tych działań zależy od wielu czynników – od emocji nowego papieża, dopasowania szat, po logistykę poruszania się po watykańskich korytarzach.

Jak długo czekaliśmy na poprzednich papieży?

Czas oczekiwania na nowego papieża bywa bardzo różny. Jak długo czekaliśmy na poprzednich papieży?

Papież Franciszek (2013): Biały dym pojawił się o 19:06, a Jorge Bergoglio ukazał się na balkonie o 20:12. Czas oczekiwania: 66 minut. To najdłuższy czas oczekiwania spośród ostatnich wyborów. Dlaczego tak długo? Emocje związane z wyborem pierwszego papieża z Ameryki Łacińskiej i skromny styl nowego przywódcy, który zażądał zmian w ubiorze.

Benedykt XVI (2005): Biały dym – 17:50, pojawienie się na balkonie – 18:40. Czas oczekiwania: 50 minut. Konklawe trwało zaledwie dwa dni, ale pojawiły się wątpliwości co do koloru dymu, co mogło spowodować zamieszanie.

Paweł VI (1963): Rekord! Zaledwie 38 minut po pojawieniu się białego dymu.

Jan Paweł I (1978): Bardzo szybko – tylko 42 minuty oczekiwania.

Jan XXIII (1958): 45 minut – tempo uznawane wówczas za standardowe.

Analiza historycznych danych pokazuje, że średni czas od pojawienia się białego dymu do wyjścia nowego papieża na balkon to około 50 minut. Krótszy czas to efekt sprawnych wyborów i doświadczonego kandydata. Dłuższy – zaskoczenie, nieoczekiwana kandydatura i trudności organizacyjne.

Jedno jest pewne – gdy tylko pojawi się biały dym, cały świat patrzy na Watykan. Każdy wybór papieża to wyjątkowa historia. Wierni z niecierpliwością czekają na nowego Ojca Świętego!

