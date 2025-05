Biały dym nad Watykanem, papież wybrany! Co teraz? Kiedy go zobaczymy?

Biały dym nad Watykanem, nowy papież wybrany. Jakie są procedury? Co teraz dzieje się w Watykanie?

Habemus papam! Z Watykanu napłynęły dziś, 8 maja po godzinie 18 wielkie nowiny. Z komina Kaplicy Sykstyńskiej zaczął unosić się biały dym po zaledwie jednej dobie od rozpoczęcia konklawe. To był znak, że 133 kardynałów wybrało nowego papieża, następcę Franciszka. Wcześniej z komina dwukrotnie poleciał czarny dym. Oznacza to, że początkowo między elektorami nie było zgody w kwestii tego, kto powinien zostać 267. papieżem. Ale w drugiej dobie konklawe purpuraci doszli do porozumienia. W gronie faworytów był przede wszystkim włoski kardynał Pietro Parolin, pojawiało się też m.in. nazwisko Luisa Antonio Tagle z Filipin. Na placu Świętego Piotra z chwilą pojawieniu się białego dymu zaczęły wiwatować tysiące wiernych, zabrzmiały dzwony bazyliki watykańskiej.Co teraz będzie? Jakie są procedury?

Nowy papież przedstawi się światu już dziś! Czy papież Franciszek przewidział, jakie imię wybierze jego następca?

Nowego papieża zobaczymy już niebawem, dosłownie za parę chwil! Po ogłoszeniu historycznej nowiny nowy papież musiał udać się do tak zwanego pokoju łez, czyli zakrystii, by założyć pierwszy raz w życiu papieskie szaty. Został też oficjalnie zapytany o to, czy przyjmuje urząd papieża i jakie wybierze imię. Kardynałowie złożyli mu też hołd jako nowej głowie Kościoła katolickiego. Wcześniej w spekulacjach padało imię Jan XXIV, ponieważ powiedział o tym papież Franciszek jeszcze we wrześniu 2023 roku. Franciszek zmarł 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, a przyczyną jego śmierci był udar. Został pochowany 26 kwietnia w bocznej nawie bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, zgodnie ze swoim życzeniem. Jaki będzie ten nowy pontyfikat? Wszystko wskazuje na to, że nowy papież będzie kontynuował dzieło Franciszka.

Poniżej zobaczysz galerię: Kto następcą papieża Franciszka? Ci kardynałowie to faworyci konklawe

Sonda Kogo chcielibyście zobaczyć jako nowego papieża? Kardynała z Ameryki Południowej – Kościół potrzebuje głosu ubogich Kardynała z Afryki – czas na prawdziwą zmianę perspektywy Europejczyka – doświadczenie i tradycja są dziś kluczowe Kogoś młodszego – Kościół potrzebuje oddechu świeżości Nieważne, byle był otwarty i bliski ludziom Nie mam zdania.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025