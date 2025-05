Biały dym nad Watykanem. Wybrano nowego papieża!

Biały dym nad Watykanem, papież wybrany! Co teraz? Kiedy go zobaczymy?

A więc koniec niepewności! Nowy papież został wybrany! Jeszcze dziś przed godz. 12.00 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się czarny dym. Oznaczało to, że nowy papież nie został wybrany. Teraz jednak zobaczyliśmy biały dym. Nowy Ojciec święty wkrótce zostanie ogłoszony! Przed tym, gdy pojawi się publicznie, uda się do Pokoju Łez, małego pomieszczenia, do którego prowadzą drzwi pod Sądem Ostatecznym. Umieszczony on jest po lewej stronie ołtarza w Kaplicy Sykstyńskiej.

Kardynałowie zgromadzeni na konklawe dokonali wyboru 267. Papieża. Świadczy o tym biały dym, który ukazał się nad Kaplicą Sykstyńską po godzinie 17.00. Zanim nowy papież zostanie ogłoszony z Logii Błogosławieństw Bazyliki Świętego Piotra, wybiera imię udaje się do "Pokoju łez" na osobistą modlitwę oraz włożenie szat papieskich

- podaje serwis "Vatican News". W ciągu najbliższych minut nowy papież pojawi się w Loggii Błogosławieństw, gdzie kardynał protodiakon Dominique Mamberti ogłosi wybór i imię nowej głowy kościoła. To on wypowie słynne: "Habemus Papam". Przypomnijmy, że papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku. Konklawe rozpoczęło się w środę, 7 maja.

