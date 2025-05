PILNE. Czarny dym nad Watykanem! Kardynałowie wciąż nie wybrali papieża

Czarny dym nad Watykanem! Nadal nie udało się wybrać nowego papieża

A jednak jeszcze nie teraz! Po długim oczekiwaniu wierni na Placu Świętego Piotra zobaczyli czarny dym unoszący się z komina Kaplicy Sykstyńskiej. Oznacza to, że żadnemu z kandydatów na następcę papieża Franciszka nie udało się zebrać dwóch trzecich głosów, niezbędnych do zostania wybranym przez kolegium kardynałów elektorów. Następne głosowanie odbędzie się po południu, około 17:30. Do tego czasu trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Wcześniej podawano, że dym z komina ujrzymy już o 10:30, ale procedury musiały się przeciągnąć, bo nastąpiło niemal półtoragodzinne opóźnienie.

Jakie są zasady konklawe? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczęło się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przeszli z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczęły się obrady. 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra odbyła się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania odbywają się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie miało miejsce 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. Sygnały będą nadawane około godzin 10:30, 12:30, o 17:30 i po 19:30

