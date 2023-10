Biden oburzony i w rozpaczy. Wydał swoim ludziom jeden rozkaz!

W środę (18 października) władze palestyńskie ogłosiły, że w wyniku ostrzału z powietrza szpitala w mieście Gaza zginęło około 500 osób. Oskarżyły o ten atak Izrael, pod adresem którego wkrótce z wielu krajów popłynęły słowa potępienia. "Szpital w Strefie Gazy został trafiony wadliwą rakietą, wystrzeloną przez Palestyński Islamski Dżihad, organizację współpracującą z Hamasem" – oświadczyły we wtorek Siły Obronne Izraela (IDF). "Według informacji wywiadowczych z kilku źródeł, jakie posiadamy, za nieudany atak, który uderzył w szpital, odpowiada organizacja Palestyński Islamski Dżihad".

Strefa Gazy. Bezprecedensowy atak na szpital

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ocenił to jako potworną zbrodnię i ludobójstwo. Iran nazwał atak okrutną zbrodnią wojenną, Turcja uznała, że świadczy on o "braku podstawowych ludzkich wartości". Liga Arabska wezwała zaś Zachód do "natychmiastowego powstrzymania tragedii (w Strefie Gazy)". Atak na szpital silnie potępiła również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która jednak powstrzymała się od oceny, kto za to odpowiada - przekazuje PAP. Prezydent USA, Joe Biden, napisał z kolei w emocjonalnym wpisie na platformie X (dawniej Twitter), że jest oburzony i głęboko zasmucony eksplozją w szpitalu Al Ahli Arab w Gazie i wynikającą z niej straszliwą liczbą ofiar śmiertelnych. "Rozkazał doradcom zebranie informacji na ten temat" - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Biden poleciał do Izraela. Będzie zadawał trudne pytania

Prezydent w środę (18 października) rano polskiego czasu dotarł do Izraela, gdzie spotka się najpierw z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w wąskim gronie, zaś później w rozszerzonym formacie z całym gabinetem wojennym premiera. "Prezydent chce usłyszeć od Izraelczyków ich pogląd na sytuację na miejscu i co bardziej kluczowe, ich cele, ich plany i ich intencje w nadchodzących dniach i tygodniach. I będzie zadawał im trudne pytania. Będzie zadawał je jako prawdziwy przyjaciel Izraela, ale będzie im zadawał pytania" - informował Kirby. Po spotkaniach z izraelskim rządem Biden wygłosi przemówienie oraz odbędzie rozmowy z rodzinami, którzy stracili bliskich w wyniku zamachów Hamasu, a także rodzinami zakładników i zaginionych.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…— President Biden (@POTUS) October 17, 2023

