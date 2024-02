Adwokat Nawalnego aresztowany! Pomagał jego matce, nagle go zatrzymali

Co się dzieje?!

Awantury w samolotach nie raz i nie dwa goszczą na czołówkach portali informacyjnych, a ich mniej lub bardziej pijani uczestnicy zostają mimo woli "gwiazdami" mediów społecznościowych. Niedawno było głośno między innymi o mężczyźnie, który obmacywał stewardesy i musiał zostać związany, a także o kłótni o zbyt prześwitującą bluzkę pasażerki, nie wspominając o delikwencie, który usiłował otworzyć drzwi i wysiąść w powietrzu niczym spadochroniarz, choć oczywiście bez spadochronu. Awantura, do której doszło w samolocie ze Szkocji do Hiszpanii, na pewno przejdzie do klasyki takich zdarzeń. Gromada pijanych pasażerów ze Szkocji urządziła regularną bijatykę między fotelami. Dzikie wrzaski, ciosy i podskoki rozszalałych walczących nie dawały się okiełznać załodze samolotu Ryanair. Pilot zdecydował o lądowaniu w Porto, a tam policja zgarnęła kilku najbardziej krewkich uczestników bijatyki.

"Załoga wezwała na pomoc policję, czekała ona na samolot i usunęła tych pasażerów. Potem kontynuowano lot na Teneryfę"

Jak głosi oświadczenie Ryanair potwierdził, awanturnikami zajmą się teraz władze lokalne. "Lot z Edynburga na Teneryfę (25 lutego) został przekierowany do Porto, gdy niewielka liczba pasażerów na pokładzie zaczęła przeszkadzać. Załoga wezwała na pomoc policję, czekała ona na samolot przed przylotem i usunęła tych pasażerów. Potem kontynuowano lot na Teneryfę. Jest to teraz sprawa lokalnej policji". Wygląda na to, że gromada Szkotów spędzi wakacje za kratkami w Porto, a nie na plaży na Teneryfie.

Ryanair flight Edinburgh-Tenerife. An argument breaks out between a trio of passengers on board a plane. Insults and slaps between three passengers involved who had consumed alcohol before take-off pic.twitter.com/c4d3nvCGeU— ScaryFunny (@TooScaryFunny) February 22, 2024

Edinburgh yobs hauled off Ryanair flight by Spanish cops. Fed-up passengers endured hours of "chaos". pic.twitter.com/rmzNr3SIsj— Daily Express (@Daily_Express) February 22, 2024

