Bił kobietę na autostradzie, bo jechała zgodnie z przepisami! Wszystko nagrała jej 8-letnia córka

Do szokujących scen doszło 11 października na czeskiej autostradzie D6. Na remontowanym odcinku drogi obowiązywały ograniczenia prędkości, a kierująca samochodem kobieta stosowała się do znaków. To jednak rozwścieczyło jadącego za nią kierowcę czarnego SUV-a.

Zajeżdżał jej drogę, a potem rzucił się do ataku

Jak opisuje „Fakt”, mężczyzna najpierw błyskał światłami drogowymi, a następnie zaczął wykonywać niebezpieczne manewry i gwałtownie hamować przed samochodem kobiety. W końcu zatrzymał się na autostradzie, wysiadł z auta i podszedł do jej pojazdu.

Otworzył drzwi i zaczął bić kobietę, uderzając ją między innymi po głowie. W pewnym momencie zauważył, że na fotelu pasażera siedzi jej ośmioletnia córka.

Dziewczynka nagrywała całe zajście kamerą samochodową. Napastnik próbował siłą odebrać jej urządzenie, ale dziecko zdążyło schować je pod siedzeniem. Dzięki temu nagranie ataku trafiło w ręce policji.

Agresor usłyszał zarzuty

Czeska policja opublikowała nagranie i opisała przebieg zdarzenia. Jak podaje „Fakt”, mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uszkodzenia ciała, chuligaństwa oraz usiłowania kradzieży - w związku z próbą odebrania dziewczynce kamery.

Sprawa jest prowadzona w trybie przyspieszonym. Według informacji przytoczonych przez „Fakt” zaatakowana kobieta jest w szoku i boi się teraz prowadzić samochód.

Cała sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne mogą być agresywne zachowania na drodze. Tym razem ofiarą ataku padła kobieta, która - według opisu zdarzenia - po prostu przestrzegała ograniczeń prędkości.