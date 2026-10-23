Dramatyczna sytuacja mieszkańców Ołeszek na okupowanych terenach

Amerykańska administracja poinformowała, że krótkotrwała przerwa w starciach zbrojnych pozwoli na dostarczenie niezbędnych zapasów oraz zorganizowanie szlaku ewakuacyjnego, dzięki któremu cywile bezpiecznie opuszczą niebezpieczny teren. Biały Dom nie sprecyzował, do kiedy potrwa ten rozejm. Do tej pory brakuje także formalnych oświadczeń władz w Kijowie i Moskwie w sprawie zawartej umowy.

Miejscowość Ołeszki znajduje się niespełna cztery kilometry od Chersonia, na lewym, kontrolowanym przez rosyjskie wojska brzegu Dniepru. Położenie mieszkańców uległo drastycznemu pogorszeniu na skutek powodzi wywołanej wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce. Władze Ukrainy ostrzegały, że w mieście utknęło blisko dwa tysiące cywilów pozbawionych podstawowych środków do życia. W tej grupie znajduje się około pięćdziesięciorga dzieci.

Przeprowadzenie akcji ratunkowej jest niezwykle skomplikowane ze względu na zagrożenie. Z dostępnych informacji wynika, że szlaki dojazdowe do Ołeszek zostały najeżone ładunkami wybuchowymi, a nad terenem nieustannie krążą rosyjskie bezzałogowce.

Melania Trump nadzoruje ewakuację z Ołeszek

Jak wynika z komunikatu wydanego przez Biały Dom, w proces niesienia pomocy cywilom osobiście włączyła się Melania Trump. Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych przekazała, że cywilni wysłannicy z Ukrainy i Rosji będą wspólnie pukać do drzwi mieszkańców, aby ocenić ich indywidualne potrzeby.

Ludzie decydujący się na ucieczkę z miasta otrzymają kompleksowe wsparcie i zostaną przetransportowani do wskazanego przez siebie miejsca. Melania Trump podkreśliła, że część ewakuowanych może zdecydować się na wyjazd do Rosji, a inni wybiorą tereny kontrolowane przez Ukrainę.

Całe przedsięwzięcie będzie rejestrowane przez ekipę telewizyjną z amerykańskiej stacji, którą pierwsza dama uznała za w pełni obiektywną. Taki nadzór ma zagwarantować, że wola poszczególnych mieszkańców zostanie w pełni uszanowana i zrealizowana.

To kolejna inicjatywa Melanii Trump w sprawie Ukrainy

Żona prezydenta USA przyznała, że o tragicznej sytuacji ludności cywilnej w Ołeszkach dowiedziała się w połowie września, przy okazji udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obecne działania pierwszej damy nie są jej debiutem w kwestiach związanych z rosyjską agresją. W przeszłości Melania Trump angażowała się w negocjacje mające na celu sprowadzenie ukraińskich dzieci deportowanych do Rosji. Oficjalne raporty wskazują, że dzięki jej pośrednictwu udało się wypracować porozumienie, na mocy którego do domów powróciło trzydzieścioro czworo małoletnich.