Gdzie teraz nie latać? Mapa tego regionu wygląda przerażająco [KOLORY MSZ]

MSZ wyjaśnia poziomy zagrożenia

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie aktualizuje swoje zalecenia dla podróżujących, opierając się na bieżącej sytuacji na świecie. W związku z napięciami na Bliskim Wschodzie, resort przypomina o obowiązujących poziomach ostrzeżeń, które oznaczono kolorami. Kolor pomarańczowy oznacza, by unikać podróży, które nie są konieczne, a czerwony - by zrezygnować z jakichkolwiek wyjazdów.

- Przypominamy: Do miejsc objętych poziomem 3 - Unikaj podróży (kolor pomarańczowy), MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. Podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych – nie są nimi podróże w celach turystycznych. Do miejsc objętych poziomem 4 – Nie jedź (kolor czerwony), MSZ odradza wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych

- wyjaśnia MSZ w swoim komunikacie.

Czerwony alarm. Tych krajów unikaj bezwzględnie

Najwyższy, czwarty poziom zagrożenia ("Nie jedź") wprowadzono dla kilku państw w regionie Bliskiego Wschodu. Oznacza to, że podróże tam, nawet w celach zawodowych, są skrajnie ryzykowne.

W przypadku Izraela, ostrzeżenie uzasadniono następująco:

"Zagrożenie eskalacją konfliktu zbrojnego i zmasowanymi atakami rakietowymi. Potencjalnie możliwe zamknięcie przestrzeni powietrznej i brak możliwości bezpiecznego opuszczenia kraju. Na Bliskim Wschodzie trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna. Wstępne porozumienie pomiędzy USA a Iranem nie wyklucza możliwości wznowienia walk i nagłego pogorszenia sytuacji."

Podobny alert dotyczy Arabii Saudyjskiej. Ambasada RP w Rijadzie podkreśla, że sytuacja jest niestabilna z powodu ciągłych ataków.

"W związku z utrzymującymi się atakami rakietowymi i dronowymi na terytorium Arabii Saudyjskiej, w tym na lotniska cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej, Ambasada RP w Rijadzie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.Dodatkowo, wprowadzono tam zakaz fotografowania skutków ataków"

- czytamy w komunikacie.

Czwarty poziom ostrzeżenia ("Nie jedź") obowiązuje również w Kuwejcie. Ambasada RP w Kuwejcie przypomina, że podróżujący muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

"Osoby, które mimo obowiązującego ostrzeżenia zdecydują się na podróż do Kuwejtu, powinny liczyć się z możliwością nagłych zmian rozkładów lotów, odwołania lub przekierowania połączeń"

- informują służby.

Pomarańczowy alert. Tutaj podróżuj tylko w razie konieczności

Trzeci poziom zagrożenia ("Unikaj podróży") wprowadzono dla kierunków, które do niedawna były popularnymi celami turystycznymi i tranzytowymi.

MSZ odradza podróże do Kataru, a nawet przesiadki na lotnisku w Dosze. Ambasada RP w Dosze informuje:

"Sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje niestabilna. Nie można wykluczyć ponownej eskalacji działań zbrojnych, w tym ataków rakietowych i dronowych, także nagłych zakłóceń w ruchu lotniczym, łącznie z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej."

Osobom, które planowały tranzyt, zalecono rozważenie alternatywnych tras.

Podobne ostrzeżenie dotyczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- MSZ zaleca unikanie podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Możliwe ryzyko zakłóceń lotów. Rozważ alternatywną trasę

- czytamy w krótkim komunikacie.

Trzeci poziom ostrzeżenia obowiązuje także w Omanie. Resort spraw zagranicznych wskazuje, że "na Bliskim Wschodzie trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna", a niestabilna sytuacja może prowadzić do nagłych zakłóceń w ruchu lotniczym.

Co robić, jeśli musisz lecieć?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o rozwagę i śledzenie komunikatów. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, jak ważne jest przygotowanie się na ewentualne problemy.

- W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa przypominamy o ostrzeżeniach przed podróżami przez region Bliskiego Wschodu, gdzie możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie ODYSEUSZ_MSZ https://odyseusz.gov.pl, co zapewni Państwu dostęp do alertów bezpieczeństwa i usprawni podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej

- zakomunikowano.