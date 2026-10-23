Wracał do Warszawy, niemiecka policja przerwała mu podróż w środku nocy. Niespodziewany finał kontroli granicznej

Rutynowa kontrola na przejściu granicznym nabrała nieoczekiwanego obrotu

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 20 października, na moście Europabrücke w Kehl, który stanowi granicę między Niemcami a Francją. Pracownicy Federalnej Policji Niemiec przeprowadzali standardową kontrolę dokumentów osób jadących międzynarodowym kursem do Warszawy.

- Około godziny 1:00 w nocy zatrzymaliśmy 52-letniego obywatela Polski podczas kontroli na przejściu granicznym Kehl-Europabrücke - przekazała Jana Disch, reprezentująca Federalną Policję w Offenburgu.

W trakcie analizy tożsamości wyszło na jaw, że za 52-latkiem z Polski wystawiono dokument nakazujący jego aresztowanie w związku z popełnieniem kradzieży.

Zatrzymanemu Polakowi groziło więzienie

Z informacji opublikowanych przez niemieckie służby wynika, że podróżny mógł trafić do więzienia w ramach zastępczej kary. Wydany nakaz był efektem nieopłaconej grzywny, co oznaczało perspektywę spędzenia 20 dni za kratkami.

- W toku czynności ustalono, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu aresztowania w sprawie kradzieży - dodała Jana Disch, podsumowując ustalenia z interwencji.

52-latek zapłacił i nie trafił za kraty

Ostatecznie całe zdarzenie miało dla obywatela Polski dość szczęśliwy finał. Zatrzymany zdecydował się na natychmiastowe zapłacenie zasądzonej grzywny na ręce funkcjonariuszy. Ten krok pozwolił mu uniknąć 20-dniowej odsiadki.

Lokalne media odnotowały, że służby nie podały do publicznej wiadomości wielkości uiszczonej kwoty ani dokładnych okoliczności kradzieży. Jak donosi serwis Polski Obserwator, powołując się na raport z Offenburga, nie sprecyzowano też, czy 52-letni mężczyzna pojechał dalej do Warszawy tym samym autokarem.

Przejście graniczne z Francją pod okiem niemieckiej policji

Most Europabrücke w Kehl to miejsce, gdzie niemiecka policja zjawia się niezwykle często. Mundurowi rutynowo prześwietlają tam autokary oraz pojazdy osobowe wjeżdżające do Niemiec z terytorium Francji. Właśnie dzięki takim działaniom prewencyjnym systematycznie wpadają tam osoby, za którymi wystawiono listy gończe lub inne nakazy zatrzymania.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie