Putin będzie żył 150 lat?! Jego córka chce "oszukać Boga" i otwiera laboratorium długowieczności

Dr Maria Woroncowa, córka Władimira Putina, otworzyła w Moskwie innowacyjne laboratorium, deklarując odważną walkę o długowieczność.

Jej wizja łączy osiągnięcie naturalnej długości życia z kontrowersyjnym "oszukiwaniem natury", a Rosja intensywnie pracuje nad "szczepionką przeciw starzeniu".

Sprawdź, jak Rosja zamierza przedłużyć życie do 81 lat do 2036 roku i czy te badania zbliżają nas do marzeń o nieśmiertelności.

Endokrynolożka, dr Maria Woroncowa, kierująca Instytutem Badań Medycznych i Edukacji Uniwersytetu Moskiewskiego, to 40-letnia córka Władimira Putina, choć on sam nigdy tego nie potwierdził. W Moskiewskiej Szkole Zarządzania Skołkowo właśnie otworzyła coś, co można nazwać laboratorium długowieczności. W przemówieniu, cytowanym między innymi przez "Moscow Times", stwierdziła, że "​​działania na rzecz wydłużenia życia powinny być podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje osiągnięcie naturalnej długości życia człowieka, wynoszącej 85–90 lat, dzięki zdrowym nawykom wyrobionym w dzieciństwie, prawidłowemu odżywianiu i regularnym badaniom lekarskim".

Córka Putina otworzyła laboratorium długowieczności

Drugi etap jest już bardziej kontrowersyjny. Mowa była bowiem o "oszukiwaniu Boga i natury". Tu jednak Woroncowa widzi problem, ponieważ, jak mówi, "jedną z przeszkód jest to, że starzenie się nie jest klasyfikowane jako choroba, co utrudnia opracowywanie leków, do czego potrzebna jest jasno określona diagnoza i badania kliniczne". Zdaniem córki Putina, "powszechny ludzki strach przed śmiercią" zmusi jednak medycynę do poszukiwania rozwiązań w ciągu kolejnych 10–20 lat. Woroncowa twierdzi, że "Rosja przywiązuje dużą wagę do ludzkiego życia".

"Moscow Times" przypomina, że otwarcie laboratorium zbiega się w czasie z tym, nad czym intensywnie pracują już Rosjanie. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Rosji, Denis Sekirinski mówił niedawno, że trwają przygotowania do opracowania na coś w rodzaju szczepionki przeciwko starzeniu się. "Ma ona blokować gen związany ze zmianami w komórkach związanymi z wiekiem. Wicepremier Tatiana Golikowa poinformowała, że ​​Rosja planuje rozpocząć produkcję leku przeciwstarzeniowego w latach 2028–2030" - donosi serwis. Zgodnie z tym, co podają media, Putin wyznaczył sobie cel podniesienia średniej długości życia w Rosji z 74,2 lat do 78 lat do 2030 roku i 81 lat do 2036 roku.

Putin marzy o nieśmiertelności!

Przy okazji warto przypomnieć wizytę Putina w Pekinie we wrześniu 2025 r. Wówczas podsłuchano jego rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem na temat możliwości osiągnięcia nieśmiertelności dzięki technologii medycznej i przeszczepom narządów. Xi stwierdził wówczas, że jeszcze w tym stuleciu ludzie będą mogli dożywać 150 lat.

Bloomberg caught the moment of discussion between President Xi, Putin, and Kim Jong Un: President Xi: Earlier, people rarely lived to 70, but these days, at 70 years, you are still a child. Putin: With the development of biotechnology, human organs can be continuously transplanted, and people can live younger and younger, and even achieve immortality. Xi: Predictions are, this century, there's a chance of also living to 150.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2025

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