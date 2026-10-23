Putin będzie żył 150 lat?! Jego córka chce "oszukać Boga" i otwiera laboratorium długowieczności

- Dr Maria Woroncowa, córka Władimira Putina, otworzyła w Moskwie innowacyjne laboratorium, deklarując odważną walkę o długowieczność.
- Jej wizja łączy osiągnięcie naturalnej długości życia z kontrowersyjnym "oszukiwaniem natury", a Rosja intensywnie pracuje nad "szczepionką przeciw starzeniu".
- Sprawdź, jak Rosja zamierza przedłużyć życie do 81 lat do 2036 roku i czy te badania zbliżają nas do marzeń o nieśmiertelności.
Endokrynolożka, dr Maria Woroncowa, kierująca Instytutem Badań Medycznych i Edukacji Uniwersytetu Moskiewskiego, to 40-letnia córka Władimira Putina, choć on sam nigdy tego nie potwierdził. W Moskiewskiej Szkole Zarządzania Skołkowo właśnie otworzyła coś, co można nazwać laboratorium długowieczności. W przemówieniu, cytowanym między innymi przez "Moscow Times", stwierdziła, że "działania na rzecz wydłużenia życia powinny być podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje osiągnięcie naturalnej długości życia człowieka, wynoszącej 85–90 lat, dzięki zdrowym nawykom wyrobionym w dzieciństwie, prawidłowemu odżywianiu i regularnym badaniom lekarskim".
Córka Putina otworzyła laboratorium długowieczności
Drugi etap jest już bardziej kontrowersyjny. Mowa była bowiem o "oszukiwaniu Boga i natury". Tu jednak Woroncowa widzi problem, ponieważ, jak mówi, "jedną z przeszkód jest to, że starzenie się nie jest klasyfikowane jako choroba, co utrudnia opracowywanie leków, do czego potrzebna jest jasno określona diagnoza i badania kliniczne". Zdaniem córki Putina, "powszechny ludzki strach przed śmiercią" zmusi jednak medycynę do poszukiwania rozwiązań w ciągu kolejnych 10–20 lat. Woroncowa twierdzi, że "Rosja przywiązuje dużą wagę do ludzkiego życia".
"Moscow Times" przypomina, że otwarcie laboratorium zbiega się w czasie z tym, nad czym intensywnie pracują już Rosjanie. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Rosji, Denis Sekirinski mówił niedawno, że trwają przygotowania do opracowania na coś w rodzaju szczepionki przeciwko starzeniu się. "Ma ona blokować gen związany ze zmianami w komórkach związanymi z wiekiem. Wicepremier Tatiana Golikowa poinformowała, że Rosja planuje rozpocząć produkcję leku przeciwstarzeniowego w latach 2028–2030" - donosi serwis. Zgodnie z tym, co podają media, Putin wyznaczył sobie cel podniesienia średniej długości życia w Rosji z 74,2 lat do 78 lat do 2030 roku i 81 lat do 2036 roku.
Putin marzy o nieśmiertelności!
Przy okazji warto przypomnieć wizytę Putina w Pekinie we wrześniu 2025 r. Wówczas podsłuchano jego rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem na temat możliwości osiągnięcia nieśmiertelności dzięki technologii medycznej i przeszczepom narządów. Xi stwierdził wówczas, że jeszcze w tym stuleciu ludzie będą mogli dożywać 150 lat.