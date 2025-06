Blamaż Polski na Euro U-21! Baty od Portugalii po kuriozalnej porażce z Gruzją. To koniec

Reprezentacja Polski do lat 21 poniosła bolesną porażkę w swoim drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy rozgrywanych na Słowacji. Biało-Czerwoni ulegli Portugalii aż 5:0 (4:0), tracąc tym samym szanse na awans do ćwierćfinału turnieju. Spotkanie odbyło się w Trenczynie i od pierwszych minut to rywale narzucili swój styl gry, całkowicie dominując na boisku. Już do przerwy podopieczni trenera Adama Majewskiego przegrywali czterema bramkami, a ostateczny rezultat ustalony został w drugiej połowie.

Klęska Polski na Euro U-21. Lanie od Portugalii

Dwa trafienia dla Portugalii zanotował Geovany Quenda, który pokonał polskiego bramkarza w 16. i 24. minucie meczu. Kolejne gole dołożyli Henrique Araujo (30’), Paulo Bernardo (41’) oraz Rodrigo Gomes (63’). Portugalczycy imponowali szybkością, pressingiem i skutecznością, na co młodzi Polacy nie potrafili znaleźć odpowiedzi.

Był to już drugi mecz i druga porażka Biało-Czerwonych w grupie C. W środowym meczu otwarcia Polacy ulegli Gruzji 1:2 po kuriozalnym golu w doliczonym czasie gry, co znacznie skomplikowało ich sytuację w tabeli. Po meczu z Portugalią Polska pozostaje bez punktów i nie ma już szans na wyjście z grupy.

Równolegle z meczem Polaków rozegrano także spotkanie Francji z Gruzją. Trójkolorowi pokonali rywali 3:2 (1:0), co znacząco przybliżyło ich do fazy pucharowej. Przypomnijmy, że do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup.

Portugalia - Polska 5:0 (4:0)

Bramki: Geovany Quenda (16', 24'), Henrique Araujo (30'), Paulo Bernardo (41'), Rodrigo Gomes (63')

Żółte kartki: Portugalia - Chico Lamba, Joao Muniz; Polska - Jakub Kałuziński

Sędzia: Nicholas Walsh (Szkocja). Widzów: 4469

KONIEC MECZU W drugim meczu mistrzostw Europy UEFA do lat U21 przegrywamy z Portugalią 0:5. __FT #PORPOL 🇵🇹🇵🇱 U21 5:0 pic.twitter.com/M338ztm1G1— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2025