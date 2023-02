i Autor: CC 1.0 Bellini, Bóg Ojciec

Boska komedia

Bóg nie będzie już "panem"? Kościół chce wprowadzić "określenia neutralne płciowo"

Wielkie nieba! Szykuje się prawdziwa religijna rewolucja i w dodatku chodzi o samego Boga. Władze Kościoła Anglii zupełnie na poważnie szykują się do przemianowania Najwyższego. Chodzi o to, by nie nazywać go "panem" i w zamian za to zastosować tak zwane "określenia neutralne płciowo"...