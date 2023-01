Śmierć Władimira Putina jest bliska?! Władzę przejmują kreatury co najmniej równie straszne

W koszarach w Wiener Neustadt w wymianie ognia, do której doszło krótko przed godz. 7 rano zginął wartownik, a drugi żołnierz został ranny - napisał na Twitterze pułkownik Michael Bauer, rzecznik austriackiego ministerstwa obrony.

20-letni wartownik miał zaatakował swojego przełożonego, strzelając do niego z karabinu i raniąc go. Na tę sytuację błyskawicznie zareagował starszy rangą żołnierz, który zabił wartownika strzałem z pistoletu służbowego.

Jak przekazała agencja APA, między żołnierzami doszło do kłótni. Na miejscu zdarzenia pracują policyjni śledczy. Rannego dowódcę przewieziono do szpitala. Jak wynika z przekazanych informacji, obrażenia jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. Nie wiadomo na razie co było przyczyną bójki.

O koszarach lotniskowych było już głośno w 2019 roku, ponieważ pies wojskowy zagryzł tam na śmierć żołnierza z Jagdkommando.

In der Flugfeldkaserne in Wr. Neustadt wurde heute kurz vor 07.00 Uhr bei einem Schusswechsel der Wachsoldat getötet und einer weiterer Soldat verletzt. Details folgen. #Bundesheer— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) January 6, 2023

