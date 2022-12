Brad Pitt spędzi Święta i urodziny z nową ukochaną! Prawie była żona Polaka ocieka seksem

Romans Brada Pitta z Ines de Ramon kwitnie. 32-latka rozwiedzie się z mężem Polakiem dla gwiazdora?

Czyżby Brad Pitt po rozstaniu z Angeliną Jolie odnalazł tę jedyną?! Chociaż od rozwodu gwiazdora minęło już kilka lat, poprzestawał na przelotnych romansach. Nie pokazywał się nawet publicznie z kobietami, o których plotkowano, że z nim randkują. Teraz to się zmieniło! Zaczęło się jeszcze w listopadzie. Wtedy plotkarze donosili, że Brad Pitt spotyka się z niejaką Ines de Ramon (32 l.). Zdawało się, że to jeszcze jedna miłostka lub tylko plotki. Ale teraz Pitt oficjalnie zaprezentował się światu z nową ukochaną. Para nie kryła uczuć, jadąc na randkę w Hollywood. Nie mogli oderwać od siebie rak i promienieli szczęściem! Brad Pitt 18 grudnia obchodził swoje 59-te urodziny. Są z Ines nierozłączni, więc te Święta ani chybi także spędzą razem. Kto wie, może zakochany gwiazdor padnie przed 32-latką na kolana?! Cóż, najpierw jednak to ona musi się... rozwieść. Póki co jest w separacji ze swoim niemal byłym mężem.

Kim jest Ines de Ramon? Nowa ukochana Brada Pitta jest w separacji z męzem Polakiem

Ines de Ramon (29 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie niemal była żona Paula Wesleya (40 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. 29-latka została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie. W życiu uczuciowym Brada Pitta nie brak ostatnio polskich wątków.

Nicole Poturalski i Emily Ratajkowski. Brad Pitt ma słabość do pięknych Polek

Zaczęło się w 2020 roku. Latem pojawiły się wtedy plotki o tym, że Brad Pitt randkuje z 27-letnią modelką polskiego pochodzenia Nicole Poturalski. Związek z Polką okazał się przelotny, ale najwyraźniej słabość Brada Pitta do polskich piękności nie zmalała. Kolejną wybranką byłego męża Angeliny Jolie okazała się bowiem sławna modelka Emily Ratajkowski (31 l.). O potajemnym randkowaniu Emily i Brada informował w sierpniu magazyn OK. Podobno to aktor zaprosił Ratajkowski na spotkanie, a ona chętnie się zgodziła. Teraz Emily łączona jest z Petem Davidsonem, byłym Kim Kardashian.

Brad Pitt celebrates 59th birthday with rumored girlfriend Ines de Ramon https://t.co/5NIi6dPlgv pic.twitter.com/fWlRb3JI7P— Page Six (@PageSix) December 19, 2022

