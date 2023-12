Brudna bomba w europejskiej stolicy? Naukowiec ostrzega władze

Naukowiec ostrzega przed możliwością zamachu z użyciem brudnej bomby. Europejskie stolice są zagrożone

Zamachy terrorystyczne w Europie miały już miejsce nie raz, ale teraz może wydarzyć się najgorszy z dotychczasowych, taki z użyciem brudnej bomby. Ostrzega przed tym na łamach Daily Mail dr Bahram Ghiassee, naukowiec zajmujący się energią jądrową. Czym jest brudna bomba? To połączenie zwyczajnego ładunku wybuchowego z materiałami radioaktywnymi. Gdy bomba eksploduje, teren wokół zostaje napromieniowany. W skrajnych wypadkach może to doprowadzać nawet do konieczności ewakuacji całych miast, a ci, którzy nie giną od razu po wybuchu, narażeni są na wystąpienie ciężkich chorób wywołanych promieniowaniem, w tym nowotworów. Niestety, zdaniem dr Bahrama Ghiasee teraz szanse na taki atak rosną. Wszystko przez wojnę na Ukrainie i okupację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz ataki na ten zakład. Według badacza terroryści i wrogie państwa mają teraz ułatwiony dostęp do materiałów radioaktywnych i mogą użyć brudnej bomby zrobionej z tego, co ukradną w elektrowni atomowej.

„Należy wzmocnić granice lądowe i morskie oraz przejścia graniczne w Wielkiej Brytanii i europejskich krajach NATO"

„Takie urządzenia [brudne bomby] można wykorzystać w atakach na miejsca dużych skupisk ludzkich, węzły komunikacyjne w Londynie i innych dużych miastach” – stwierdził dr Ghiassee w raporcie opublikowanym przez Daily Mail. Naukowiec zaapelował o uszczelnienie granic państw NATO i podkreślił, że nie tylko Londyn może stać się celem zamachu, ale także inne europejskie stolice. Przypomina, że w samym tylko 2022 roku do Wielkiej Brytanii nielegalnie przedostało się około 45 tysięcy migrantów, istnieje więc ryzyko, że substancje radioaktywne będą mogły „łatwo zostać przemycone do Wielkiej Brytanii". „Należy wzmocnić granice lądowe i morskie oraz przejścia graniczne w Wielkiej Brytanii i europejskich krajach NATO, aby ograniczać nielegalny handel substancjami promieniotwórczymi i źródłami promieniotwórczymi i zapobiegać mu, chroniąc w ten sposób ich bezpieczeństwo narodowe” – stwierdził dr Ghiassee. Wezwał również do zwiększenia ilości detektorów promieniowania w europejskich miastach.

