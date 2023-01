Kontrowersyjną sprawą żyje teraz cała Wielka Brytania. 31-letnia transpłciowa Isla Bryson została we wtorek uznana winną dwóch gwałtów, jakich dokonała jeszcze przed zmianą płci, jako mężczyzna, Adam Graham, odpowiednio w 2016 i 2018 roku. O tym, jak wysoki będzie wymiar kary dowiemy się za około miesiąc. Isla w tej chwili przebywa w więzieniu dla kobiet, jest jednak przetrzymywana w izolatce. Po ogłoszeniu wyroku ma natomiast trafić do wspólnej celi z innymi więźniarkami, co wzbudza ogromne kontrowersje. Isla jak dotąd nie przeszła bowiem operacyjnej korekty płci i wciąż ma męskie organy płciowe. Operacja podobno jest w planach, na razie transseksualistka przyjmuje kurację hormonalną.

Żona gwałciciela. "Transpłciowość to jego sztuczka. Będzie dalej gwałcił"

Tym czasem Shonna Graham, która z prawnego punktu widzenia wciąż jest żoną Adama Grahama, nie ma wątpliwości, że jego transpłciowość to jedynie sztuczka i oszustwo. Kobieta twierdzi, że nigdy nic nie wspomniał, że czuje, by był w niewłaściwym ciele i "cały jego rzekomy transseksualizm jest jedynie próbą dostania łagodniejszego wyroku i trafienia do lżejszego, kobiecego więzienia". W rozmowie z "Daily Mail" ostrzegła też, że jej mąż "może tam dokonywać kolejnych napaści na kobiety, bo leży to w jego naturze - pierwszego gwałtu dopuścił się niedługo po ślubie". Proces zmiany płci Graham rozpoczął w 2020 roku, niedługo po tym, jak został oskarżony o zgwałcenie dwóch kobiet - jednej w Clydebank w 2016 r. i jednej w Drumchapel w Glasgow w 2019 r. – po spotkaniu z nimi online. Prokuratorzy opisali Brysona jako żerującego na bezbronnych kobietach - pisze "Guardian".

Wielka Brytania: "Skazany gwałciciel oszukał system"

Wielkie zaniepokojenie całą sprawą wyrazili brytyjscy politycy, aktywiści i specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt, Reem Asalem. "Przypominam, jak wiele razy mówiono nam, że pomysł, iż drapieżni i agresywni mężczyźni mogą chcieć wykorzystać obecność luk w systemie i słabych zabezpieczeń, aby wejść do przestrzeni zarezerwowanych dla kobiet, jest niedorzeczny!" - mówiła. "Dla wielu ludzi będzie to wyglądać tak, jakby ten skazany gwałciciel oszukał system, aby spróbować zdobyć współczucie i skończyć w więzieniu dla kobiet. Dlatego bardzo się niepokoję bezpieczeństwem więźniarek, z którymi umieszczono skazanego gwałciciela" - komentuje z kolei Joanna Cherry, posłanka Szkockiej Partii Narodowej.

Wyrok w sprawie Bryson ma zapaść do końca lutego. Wtedy też dowiemy się, czy rzeczywiście trafi do celi z kobietami, czy jednak będzie odsiadywać karę w męskim więzieniu.

Estranged wife of trans rapist previously known as Adam Graham slams 'sham decision' to put sex offender in women's prison https://t.co/RaoUl29XFy— Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2023

