Kontrwywiad SBU i służby brytyjskie zdemaskowały brytyjskiego instruktora wojskowego Rossa Davida Cutmore'a.

Okazało się, że Cutmore, zwerbowany przez FSB, miał przeprowadzać operacje wywiadowczo-dywersyjne i sprowadzać broń do zabójstw na zlecenie.

Mężczyzna jest podejrzany o udział w głośnych zabójstwach na Ukrainie. Czy to koniec jego działalności?

Szokujące doniesienia z Ukrainy! Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy ze służbami specjalnymi Wielkiej Brytanii zdemaskował Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore’a. Mężczyzna przyjechał do Ukrainy w 2024 roku jako instruktor wojskowy, miał pomagać w szkoleniu armii ukraińskiej. "Miał doświadczenie wojskowe zdobyte podczas służby w armii brytyjskiej, w szczególności na Bliskim Wschodzie" - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU. Okazało się, że zwerbowała go Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB). Miał przeprowadzać na terenie Ukrainy operacje wywiadowczo-dywersyjne.

Miał szkolić ukraińską armię, sprowadzał broń do zabójstw na zlecenie

Jak dowiadujemy się z informacji Interfaksu, rosyjskie służby specjalne przekazały Cutmore'owi broń palną i amunicję do przeprowadzenia "zabójstw na zlecenie" na terytorium Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Brytyjczyk mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została następnie wykorzystana w głośnych zabójstwach Demiana Hanuła, Iryny Farion i Andrija Parubija.

Polityk zginął w Ukrainie w zamachu. Otrzymał osiem strzałów

Przypomnijmy, 54-letni ukraiński polityk Andrij Parubij został zastrzelony w 30 sierpnia tego roku przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym w kasku na głowie i z plecakiem kuriera jednej z firm dostawczych. Do ofiary oddano około ośmiu strzałów. Jak przypomina PAP, zamach na Parubija był drugim zamachem dokonanym we Lwowie. W lipcu 2024 r. postrzelona ze skutkiem śmiertelnym została tam była deputowana do Rady Najwyższej Iryna Farion. Cutmore został zatrzymany w październiku tego roku po specjalnej operacji. W tej chwili przebywa w areszcie.