Brytyjczyk był instruktorem ukraińskiej armii. Miał zabijać na zlecenie Rosjan!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-02 12:36

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy ze służbami specjalnymi Wielkiej Brytanii zdemaskował Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore’a. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zwerbowała go i podstawiła jako instruktora ukraińskiej armii. Miał dostawać broń i amunicję do przeprowadzenia "zabójstw na zlecenie" na terytorium Ukrainy.

Ross David Cutmore

i

Autor: x.com / pravda.com.ua/ X (Twitter)
  • Kontrwywiad SBU i służby brytyjskie zdemaskowały brytyjskiego instruktora wojskowego Rossa Davida Cutmore'a.
  • Okazało się, że Cutmore, zwerbowany przez FSB, miał przeprowadzać operacje wywiadowczo-dywersyjne i sprowadzać broń do zabójstw na zlecenie.
  • Mężczyzna jest podejrzany o udział w głośnych zabójstwach na Ukrainie. Czy to koniec jego działalności?

Szokujące doniesienia z Ukrainy! Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy ze służbami specjalnymi Wielkiej Brytanii zdemaskował Brytyjczyka Rossa Davida Cutmore’a. Mężczyzna przyjechał do Ukrainy w 2024 roku jako instruktor wojskowy, miał pomagać w szkoleniu armii ukraińskiej. "Miał doświadczenie wojskowe zdobyte podczas służby w armii brytyjskiej, w szczególności na Bliskim Wschodzie" - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU. Okazało się, że zwerbowała go Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB). Miał przeprowadzać na terenie Ukrainy operacje wywiadowczo-dywersyjne.

Miał szkolić ukraińską armię, sprowadzał broń do zabójstw na zlecenie

Jak dowiadujemy się z informacji Interfaksu, rosyjskie służby specjalne przekazały Cutmore'owi broń palną i amunicję do przeprowadzenia "zabójstw na zlecenie" na terytorium Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Brytyjczyk mógł sprowadzać i dystrybuować broń, która została następnie wykorzystana w głośnych zabójstwach Demiana Hanuła, Iryny Farion i Andrija Parubija.

Polityk zginął w Ukrainie w zamachu. Otrzymał osiem strzałów

Przypomnijmy, 54-letni ukraiński polityk Andrij Parubij został zastrzelony w 30 sierpnia tego roku przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym w kasku na głowie i z plecakiem kuriera jednej z firm dostawczych. Do ofiary oddano około ośmiu strzałów. Jak przypomina PAP, zamach na Parubija był drugim zamachem dokonanym we Lwowie. W lipcu 2024 r. postrzelona ze skutkiem śmiertelnym została tam była deputowana do Rady Najwyższej Iryna Farion. Cutmore został zatrzymany w październiku tego roku po specjalnej operacji. W tej chwili przebywa w areszcie.

Zamach w biały dzień w centrum Meksyku. Zginęli współpracownicy burmistrza
14 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ROSJA
SZPIEGOWANIE