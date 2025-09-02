Ukraiński polityk zamordowany! Zabójca udawał kuriera. Właśnie przyznał się do winy

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-09-02 13:08

Zabójca ukraińskiego polityka, byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija, przyznał się do winy! Żeby przeprowadzić egzekucję, udawał pracownika firmy kurierskiej. Teraz wyznał, dlaczego zabił. Padły wstrząsające słowa!

Andrij Parubij zastrzelony

i

Autor: t.me/ukrpravda_news, Efrem Lukatsky/ Associated Press
  • Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija, byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy, przyznał się do winy.
  • Zabójca oświadczył, że była to "zemsta na ukraińskich władzach" i chce zostać wymieniony na ukraińskich żołnierzy.
  • Mężczyzna, który zabił Parubija we Lwowie, miał działać na zlecenie rosyjskich służb.

Pilne! Mężczyzna podejrzany o zabójstwo byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija przyznał się do winy! Zrobił to w rozmowie z prasą, tuż przed rozprawą w sądzie. Jak podaje we wtorek, 2 września, Suspilne Lwów, oświadczył, że "chce zostać wymieniony na ukraińskich żołnierzy pozostających w rosyjskiej niewoli".

Zabił ukraińskiego polityka. Teraz mówi o zemście

Powiedział także, że zabójstwo to była "zemsta na ukraińskich władzach". 54-letni Parubij został zastrzelony w sobotę przed domem we Lwowie przez mężczyznę poruszającego się rowerem elektrycznym i udającego kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Parubija został zatrzymany w nocy z 31 sierpnia na 1 września, o czym informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podejrzany miał w czasie przesłuchań przyznać się do winy, jak i do kontaktów z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, którzy mieli zlecić mu dokonanie zabójstwa ukraińskiego polityka.

Andrij Parubij zamordowany. Był jedną z twarzy Majdanu

We wtorek we Lwowie odbywa się pogrzeb zamordowanego polityka. Andrij Parubij był jedną z twarzy ukraińskiego Majdanu w 2014 r., symbolem walki o niepodległość Ukrainy, znanym z radykalnie antyrosyjskiej postawy. Właśnie dlatego, choć nie pełnił ostatnio ważnych funkcji w życiu politycznym, był atrakcyjnym celem dla służb i propagandy Rosji - powiedział dla PAP Ostap Krywdyk, asystent Parubija w czasie sprawowania przez niego funkcji przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.

Zamach na Trumpa
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ZABÓJSTWO