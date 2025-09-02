Ukraiński polityk zamordowany! Zabójca udawał kuriera. Właśnie przyznał się do winy

Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija, byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy, przyznał się do winy.

Zabójca oświadczył, że była to "zemsta na ukraińskich władzach" i chce zostać wymieniony na ukraińskich żołnierzy.

Mężczyzna, który zabił Parubija we Lwowie, miał działać na zlecenie rosyjskich służb.

Pilne! Mężczyzna podejrzany o zabójstwo byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija przyznał się do winy! Zrobił to w rozmowie z prasą, tuż przed rozprawą w sądzie. Jak podaje we wtorek, 2 września, Suspilne Lwów, oświadczył, że "chce zostać wymieniony na ukraińskich żołnierzy pozostających w rosyjskiej niewoli".

Zabił ukraińskiego polityka. Teraz mówi o zemście

Powiedział także, że zabójstwo to była "zemsta na ukraińskich władzach". 54-letni Parubij został zastrzelony w sobotę przed domem we Lwowie przez mężczyznę poruszającego się rowerem elektrycznym i udającego kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Parubija został zatrzymany w nocy z 31 sierpnia na 1 września, o czym informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podejrzany miał w czasie przesłuchań przyznać się do winy, jak i do kontaktów z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, którzy mieli zlecić mu dokonanie zabójstwa ukraińskiego polityka.

Andrij Parubij zamordowany. Był jedną z twarzy Majdanu

We wtorek we Lwowie odbywa się pogrzeb zamordowanego polityka. Andrij Parubij był jedną z twarzy ukraińskiego Majdanu w 2014 r., symbolem walki o niepodległość Ukrainy, znanym z radykalnie antyrosyjskiej postawy. Właśnie dlatego, choć nie pełnił ostatnio ważnych funkcji w życiu politycznym, był atrakcyjnym celem dla służb i propagandy Rosji - powiedział dla PAP Ostap Krywdyk, asystent Parubija w czasie sprawowania przez niego funkcji przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.