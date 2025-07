Była dziewczyna Elona Muska atakuje! Mówi o truciźnie

Grimes znów otwarcie krytykuje Elona Muska. Nazywa jego platformę X "trucizną"

Konflikt między Elonem Muskiem a jedną z jego byłych partnerek, piosenkarką Claire Boucher znaną jako Grimes, nasila się. Grimes to matka trójki spośród czternaściorga (!) dzieci najbogatszego człowieka świata. Mają one nieprawdopodobne wręcz imiona: X A A-Xii (5 l.), Exa Dark Sideral (4 l.) i Techno Mechanicus (3 l.). Para w 2021 roku ogłosiła "semi-separację", co nie przeszkodziło im w dalszym płodzeniu potomstwa. To właśnie wychowanie małego X-a spowodowało początek medialnych przepychanek pary. Miliarder w czasach, gdy jeszcze był doradcą w Białym Domu, przyprowadzał 5-latka cały czas do pracy, a Donald Trump został nawet przyłapany na niańczeniu chłopca pod nieobecność miliardera. Dziecko dorastało w błysku fleszy. "Wyraźnie powiedziałam, że nie pochwalam tego w żaden możliwy sposób. Rozpaczliwie próbuję rozwiązać ten problem. To dla mnie osobista tragedia" - napisała wtedy Grimes w mediach społecznościowych, odnosząc się do tej kwestii. Chyba zadziałało, bo mały X zniknął z mediów.

Grimes o platformie X: "To miejsce - i wszystkie te miejsca - są trucizną i teatrem"

Teraz jedna Grimes znów publicznie skrytykowała dawnego partnera, a konkretnie jego oczko w głowie, czyli platformę X. „Ok, w zasadzie całkowicie odcięłam się od mediów społecznościowych, a gdy wracam tutaj, jest przytłaczająco, obficie i głęboko jasne, że to miejsce - i wszystkie te miejsca - są trucizną - więzieniem całkowicie krótkiej formy, głębokiego, silnie wybrzmiewającego nonsensu, nie związanego z nikim, którego twój mózg nie odrzuci, wyobrażając sobie swoją naukę” - napisała w swoim zawiłym stylu kanadyjska piosenkarka. "To wszystko jest teatrem” i „gównianym, bladym symulakrem życia” - dodała Grimes.

Elon Musk. Byłe żony, kochanki i mnóstwo dzieci. Jedno z nich nazywa się X AE A-XII

Elon Musk pierwszych pięcioro dzieci spłodził z pierwszą żoną, kanadyjską pisarką Justine Wilson. Byli małżeństwem od 2000 do 2008 roku. Wśród dzieci Muska i Justine Wilson są trojaczki spłodzone dzięki metodzie in vitro - 16-letni dziś synowie Kai, Saxon i Damian. Drugą żoną Elona Muska była brytyjska aktorka Talulah Riley - a także trzecią, bo para rozwiodła się w 2012 roku tylko po to, by w roku kolejnym wziąć następny ślub. Elon Musk po rozwodach spotykał się m.in. z Amber Heard, a potem z kanadyjską piosenkarką Grimes. Ma z nią troje dzieci, w tym syna X AE A-XII i córkę, która urodziła się już po rozstaniu rodziców. Potem miliarder spotykał się z australijską aktorką Natashą Bassett (27 l.). Miliarder doczekał się bliźniąt z Shivon Zilis, managerką jego firmy Neuralink zajmującej się neurotechnologią i sztuczną inteligencją, aktualną partnerką miliardera. Shivon urodziła w listopadzie 2021 roku, a zaledwie miesiąc później, w grudniu, na świat przyszło drugie dziecko Elona Muska i Grimes. Piosenkarka i miliarder ogłosili "semi-separację" pod koniec września 2021 roku. W 2024 roku urodziło się trzecie dziecko Zilis i Muska, a w 2025 czwarte. Musk ma teraz według Bloomberga 346 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem świata.

Grimes Says Elon Musk's X Platform Is 'Poison': 'The Entire Thing Is Theatre' https://t.co/3wnfK4iyMm— People (@people) July 7, 2025

