Wojna o dzieci Elona Muska. "Chciała wytatuować mu głowę"

Ojciec Elona Muska o matce trojga spośród czternaściorga jego dzieci: "Grimes chciała wytatuować głowę dziecka, gdy było niemowlęciem"

Wielka wojna na salonach! Elon Musk i jego ojciec ścierają się z dawnymi kochankami miliardera na oczach całego świata. Konflikt między Muskiem a piosenkarką Claire Boucher znaną jako Grimes tlił się od pewnego czasu, a teraz wybuchł z pełną siłą. Grimes to matka trójki spośród czternaściorga (!) dzieci najbogatszego człowieka świata. Mają one nieprawdopodobne wręcz imiona: X A A-Xii (4 l.), Exa Dark Sideral (3 l.) i Techno Mechanicus (2 l.). Zdecydowanie to X jest ulubieńcem Muska. Miliarder przyprowadza go cały czas do pracy, a Donald Trump został ostatnio przyłapany na niańczeniu chłopca. Dziecko dorasta w błysku fleszy, co zapewne nie jest dla niego zbyt dobre i bezpieczne. "Wyraźnie powiedziałam, że nie pochwalam tego w żaden możliwy sposób. Rozpaczliwie próbuję rozwiązać ten problem. To dla mnie osobista tragedia" - napisała Grimes w mediach społecznościowych, odnosząc się do tej kwestii. A to był tylko początek.

Errol Musk: "Chciała zrobić mu tatuaż na głowie. Tego się nie robi. Ona jest trochę szalona"

Potem piosenkarka w skasowanym później wpisie ponownie zaatakowała w sieci ojca swoich dzieci. Pisała, że jedno z nich ma jakieś zdrowotne kłopoty, które wymagają natychmiastowej reakcji Elona Muska, ale ten nie odbiera telefonu, zmuszając Grimes to pisania o tym w sieci - przynajmniej według jej relacji. Wpis zawierający wulgaryzmy potem zniknął. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Na łamach "Daily Mail" do boju ruszył Errol Musk, czyli ojciec miliardera. 79-latek zaatakował Grimes w ostrych słowach. Powiedział, że chciała... wytatuować głowę małego X-a! "Ona chciała wytatuować główkę dziecka… kiedy było niemowlęciem. Zrobić mu tatuaż na głowie. Tego się nie robi. Ona jest trochę szalona" - stwierdził Errol Musk. Jak dodał, jego syn absolutnie się temu sprzeciwił, bo nie popiera tatuaży. Musk senior skrytykował też twórczość Claire Boucher: "Uważam, że [jej muzyka] jest okropna. Ale jak ktoś mi zauważył, ma 50 milionów wyświetleń. Nie sądzę, żeby warto było to oglądać" - wypalił ojciec miliardera. Stwierdził też, ze dziwaczne imiona dzieci wymyslił nie Elon Musk, a właśnie Grimes, a on zgodził się na wszystko tylko dlatego, żeby ją uszczęśliwić.

Oficjalna partnerka Elona Muska urodziła zaledwie pięć miesięcy po domniemanej kochance

Tymczasem nie jest to jedyny konflikt Elona Muska z eks partnerką. Dopiero co świat obiegło sensacyjne wyznanie Ashley St. Clair, 26-letniej "konserwatywnej influencerki". Kobieta powiedziała, że Musk jest ojcem jej pięciomiesięcznego syna. Pokazała zdjęcia miliardera z chłopcem, a potem publicznie ogłosiła, że próby kontaktu z Muskiem nie przyniosły efektu, wobec czego pozywa go, żądając testu na ojcostwo i wyłącznej opieki nad dzieckiem. Zaledwie dwa tygodnie potem urodziło się kolejne dziecko miliardera. Tym razem matką okazala się oficjalna partnerka miliardera, szefowa jego firmy Neuralink Shivon Zilis. To już ich czwarte wspólne dziecko.

Elon Musk. Byłe żony i mnóstwo dzieci. Nie tylko X AE A-XII

Elon Musk pierwszych pięcioro dzieci spłodził z pierwszą żoną, kanadyjską pisarką Justine Wilson. Byli małżeństwem od 2000 do 2008 roku. Wśród dzieci Muska i Justine Wilson są trojaczki spłodzone dzięki metodzie in vitro - 16-letni dziś synowie Kai, Saxon i Damian. Drugą żoną Elona Muska była brytyjska aktorka Talulah Riley - a także trzecią, bo para rozwiodła się w 2012 roku tylko po to, by w roku kolejnym wziąć następny ślub. Elon Musk po rozwodach spotykał się m.in. z Amber Heard, a potem z kanadyjską piosenkarką Grimes. Ma z nią troje dzieci, w tym syna X AE A-XII i córkę, która urodziła się już po rozstaniu rodziców. Potem miliarder spotykał się z australijską aktorką Natashą Bassett (27 l.). Pięć lat temu miliarder doczekał się bliźniąt z Shivon Zilis, managerką jego firmy Neuralink zajmującej się neurotechnologią i sztuczną inteligencją. Shivon urodziła w listopadzie 2021 roku, a zaledwie miesiac później, w grudniu, na świat przyszło drugie dziecko Elona Muska i Grimes. Piosenkarka i miliarder ogłosili "semi-separację" pod koniec września. W zeszłym roku urodziło się trzecie dziecko Zilis i Muska, a teraz czwarte. Musk ma teraz według Bloomberga 351 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem świata.

Errol Musk makes shock claim about Elon's ex Grimes... and how she allegedly wanted to permanently modify their child

