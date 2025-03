Czternaste dziecko Elona Muska na świecie! Trzynaste ujawniono dwa tygodnie temu

Urodziło się czternaste dziecko Elona Muska! Oficjalna partnerka urodziła zaledwie pięć miesięcy po domniemanej kochance

Liczba dzieci Elona Muska rośnie błyskawicznie! Dopiero co świat obiegło sensacyjne wyznanie Ashley St. Clair, 26-letniej "konserwatywnej influencerki". Kobieta powiedziała, że Musk jest ojcem jej pięciomiesięcznego syna. Pokazała zdjęcia miliardera z chłopcem, a potem publicznie ogłosiła, że próby kontaktu z Muskiem nie przyniosły efektu, wobec czego pozywa go, żądając testu na ojcostwo i wyłącznej opieki nad dzieckiem. Zaledwie dwa tygodnie potem urodziło się kolejne dziecko Muska! Tym razem matką jest oficjalna partnerka miliardera , szefowa jego firmy Neuralink Shivon Zilis. To już ich czwarte wspólne dziecko. Zillis ogłosiła to oczywiście w mediach społecznościowych. "Porozmawialiśmy z Elonem i w świetle pięknych urodzin Arcadii uznaliśmy, że lepiej będzie po prostu podzielić się bezpośrednio informacjami o naszym wspaniałym i niesamowitym synu Seldonie Lycurgusie. Zbudowany jak Juggernaut [mocarz z amerykańskich komiksów - dopisek SE], z sercem ze złota. Kocham go tak bardzo" — napisała, a Musk odpisał, zamieszczając ikonkę w kształcie serca. Afera z Ashley jak gdyby w ogóle nie istniała!

Elon Musk. Byłe żony i mnóstwo dzieci. Nie tylko X AE A-XII

Elon Musk pierwszych pięcioro dzieci spłodził z pierwszą żoną, kanadyjską pisarką Justine Wilson. Byli małżeństwem od 2000 do 2008 roku. Wśród dzieci Muska i Justine Wilson są trojaczki spłodzone dzięki metodzie in vitro - 16-letni dziś synowie Kai, Saxon i Damian. Drugą żoną Elona Muska była brytyjska aktorka Talulah Riley - a także trzecią, bo para rozwiodła się w 2012 roku tylko po to, by w roku kolejnym wziąć następny ślub. Elon Musk po rozwodach spotykał się m.in. z Amber Heard, a potem z kanadyjską piosenkarką Grimes. Ma z nią troje dzieci, w tym syna X AE A-XII i córkę, która urodziła się już po rozstaniu rodziców. Potem miliarder spotykał się z australijską aktorką Natashą Bassett (27 l.). Pięć lat temu miliarder doczekał się bliźniąt z Shivon Zilis, managerką jego firmy Neuralink zajmującej się neurotechnologią i sztuczną inteligencją. Shivon urodziła w listopadzie 2021 roku, a zaledwie miesiac później, w grudniu, na świat przyszło drugie dziecko Elona Muska i Grimes. Piosenkarka i miliarder ogłosili "semi-separację" pod koniec września. W zeszłym roku urodziło się trzecie dziecko Zilis i Muska, a teraz czwarte. Musk ma teraz według Bloomberga 351 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem świata.

