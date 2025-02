"Urodziłam trzynaste dziecko Muskowi". Sensacyjne wyznanie influencerki

Aspirujące celebrytka ogłosiła, że urodziła dziecko Elona Muska! Byłaby to trzynasta pociecha miliardera spłodzona z czwartą kobietą

Elon Musk spłodził dziecko z "konserwatywną influencerką"?! Niejaka Ashley St. Clair (31 l.), lansująca się w sieci jako tego rodzaju celebrytka, zamieściła sensacyjny wpis w mediach społecznościowych. Obwieściła w nim, że urodziła dziecko Elonowi Muskowi. On sam nie skomentował jeszcze sprawy w żaden sposób. "Pięć miesięcy temu powitałam na świecie dziecko. Elon Musk jest ojcem. Do tej pory nie ujawniałam tego, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo naszego dziecka, ale w ostatnich dniach stało się jasne, że tabloidowe media zamierzają to zrobić, niezależnie od szkód, jakie to wyrządzi. Zamierzam pozwolić naszemu dziecku dorastać w normalnym i bezpiecznym środowisku" - pisze 31-latka, jednocześnie "prosząc o prywatność". Komentarze? Pandemonium! "Proszę o prywatność, hej świecie, Musk jest ojcem mojego dziecka, haha", "Jak możesz nazywać się konserwatystką?", "Gratuluję nowego kontraktu na całe życie" - piszą komentujący, nie zostawiając suchej nitki na 31-latce.

Elon Musk. Byłe żony i mnóstwo dzieci. Nie tylko X AE A-XII

Elon Musk pierwszych pięcioro dzieci spłodził z pierwszą żoną, kanadyjską pisarką Justine Wilson. Byli małżeństwem od 2000 do 2008 roku. Wśród dzieci Muska i Justine Wilson są trojaczki spłodzone dzięki metodzie in vitro - 16-letni dziś synowie Kai, Saxon i Damian. Drugą żoną Elona Muska była brytyjska aktorka Talulah Riley - a także trzecią, bo para rozwiodła się w 2012 roku tylko po to, by w roku kolejnym wziąć następny ślub. Elon Musk po rozwodach spotykał się m.in. z Amber Heard, a potem z kanadyjską piosenkarką Grimes. Ma z nią troje dzieci, w tym syna X AE A-XII i córkę, która urodziła się już po rozstaniu rodziców. Potem miliarder spotykał się z australijską aktorką Natashą Bassett (27 l.). Pięć lat temu miliarder doczekał się bliźniąt z Shivon Zilis, managerką jego firmy Neuralink zajmującej się neurotechnologią i sztuczną inteligencją. Shivon urodziła w listopadzie 2021 roku, a zaledwie miesiac później, w grudniu, na świat przyszło drugie dziecko Elona Muska i Grimes. Piosenkarka i miliarder ogłosili "semi-separację" pod koniec września.Musk ma teraz 398 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem świata.

