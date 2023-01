Była żona księcia Andrzeja od seksniewolnic poetką? Napisała wiersz! "Wyciskacz łez"

Książę Andrzej (61 l.) to jedna z czarnych owiec w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Syn królowej Elżbiety, a brat króla Karola III (74 l.) zhańbił się między innymi udziałem w seksaferze. Przypomnijmy, 38-letnia dzisiaj Virginia Giuffre wytoczyła księciu Andrzejowi pozew cywilny. Twierdzi, że gdy miała 17 lat pedofil Jeffrey Epstein i jego wspólniczka Ghislaine Maxwell wraz z Andrzejem trzykrotnie zmusili ją do uprawiania seksu z księciem, grożąc jej. Andrzej wiele lat zaprzeczał tym zarzutom, ostatecznie jednak nie zdecydował się iść do sądu, by bronić swojego imienia, tylko poszedł z kobietą na ugodę.

Królowa Elżbieta II była wspaniałą teściową?

Przez 10 lat żoną Andrzeja była Sarah Ferguson, z którą doczekał się dwóch córek, księżniczek Beatrycze i Eugenii. W przeciwieństwie do swojego męża Fergie zawsze maiła nienaganne kontakty z królową Elżbietą II. Spędzała z teściową sporo czasu, były bardzo blisko, teraz opiekuje się jej psami. Śmierć Elżbiety II nią wstrząsnęła. Do tego stopnia, że z okazji Nowego Roku postanowiła napisać dla zmarłej monarchini wiersz. Jego rękopis pokazała na Instagramie.

Sarah Ferguson żegna królową Elżbietę. "Wiemy, że jesteś wolna"

Zatytułowała go "Będziemy za Tobą tęsknić, najdroższa przyjaciółko", a jego treść brzmi mniej więcej: "Gdy pierwiosnki pojawiają się na brzegach Windsoru, tak czyste, Nowe początki, nowe ścieżki, nowe tęcze do zobaczenia, Wciąż żyjesz w naszych sercach, mimo że jesteś osobno, Więc witamy 2023 wiedząc, że jesteś wolna. Szczęśliwego Nowego Roku". Fani księżnej byli bardzo wzruszeni. "Cudowne pożegnanie, dziękujemy!", "Zawsze będziemy ją kochać", "Uśmiech królowej rozświetlał każde miejsce, bardzo jej brak" - pisali. Was też wzruszył wiersz Fergie?

