Były premier ujawnia prawdę o Ukrainie i NATO! Wygadał się Rosjanom

Rosyjscy pranksterzy Wowan i Leksus wkręcili Davida Camerona. Były premier i szef MSZ rozgadał się na temat Ukrainy, Putina i Trumpa

Dzwonią do bardzo znanych ludzi i podają się za kogoś równie znanego, a gdy uda im się żart, publikują efekty swoich działań w internecie. Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow, znani jako Wowan i Leksus, to dwaj Rosjanie prowadzący od 2013 roku na YouTube kanał Vovan222prank. Zamieszczają na nim nagrania rozmów z politykami czy celebrytami, których udało im się wkręcić. Na ich celowniku znalazł się swojego czasu prezydent Andrzej Duda, ale byli też książę Harry, Justin Trudeau, Kamala Harris czy Elton John. Tym razem rosyjscy pranksterzy zadzwonili do byłego premiera Wielkiej Brytanii, a obecnie ministra spraw zagranicznych Davida Camerona. Polityk dał się nabrać i bardzo się rozgadał, między innymi na temat Ukrainy, NATO czy Donalda Trumpa. Gdy było już za późno, brytyjski MSZ postanowił przyznać się do wszystkiego. Co powiedział Cameron Rosjanom?

"Nie będzie zaproszenia, ponieważ Ameryka go nie poprze" i "Kazachstan jest przekonany, że Putin chce kawałka północnego Kazachstanu"

Wowan i Leksus zadzwonili do Davida Camerona podając się za byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę. Brytyjski minister uwierzył, że rozmawia właśnie z tą osobą. Podjęty został m.in. temat Ukrainy i NATO. Prankster stwierdził prowokująco, że brak zaproszenia do NATO dla Ukrainy to "zły sygnał". Cameron odrzekł: "Nie będzie zaproszenia, ponieważ Ameryka go nie poprze. A więc to, co powiedziałem prezydentowi (Wołodymyrowi) Zełenskiemu, to: spróbujmy uzyskać jak najlepszy język na temat wsparcia NATO dla Ukrainy. Ale nie, nie róbmy, nie możemy mieć kłótni między NATO a Ukrainą przed szczytem". Cameron wygadał się też o tym, czego domyśla się szef MSZ Kazachstanu o Putinie: "Kazachstan jest przekonany, że Putin chce kawałka północnego Kazachstanu. [Minister] powiedział, że Ukraińcy umierają za Kazachstan, narażają swoje życie, aby powstrzymać Rosję, a to jest dla nas korzystne". O Trumpie zaś powiedział: "Myślę, że kluczową rzeczą jest to, że jeśli do listopada uda nam się zapewnić, że Ukraina jest na pierwszej linii, a Putin na drugiej, to będzie on chciał wesprzeć zwycięską stronę i to właśnie musimy zapewnić. Trudno dokładnie przewidzieć, jakie będzie jego nastawienie, ale to jest najważniejsze".

Ukraine will not receive an invitation to NATO, the United States will not support it - British Foreign Secretary.In a telephone conversation with pranksters Vovan and Lexus, who introduced themselves as Petro Poroshenko, British Foreign Minister David Cameron said that Ukraine… pic.twitter.com/tggdtxrZrf— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) June 26, 2024

